Jak się buduje wspólnotę w USA? Polak pokazał poruszające nagranie

Przeczytajcie to, żeby zrozumieć fenomen tego krótkiego nagrania z Ameryki. Marcin Wrona chyba się nie spodziewał, że wywoła nim tyle podziwu wśród Polaków. Przede wszystkim warto zacząć od tego, że polski reporter podpisał filmik następującymi słowami:

Muszę się tym z Państwem podzielić. Co piątek wieczorem licealne drużyny footballu amerykańskiego spotykają się na szkolnych meczach przy prawie pełnych trybunach. Każdy mecz rozpoczyna hymn państwowy.

Pozornie jest tu mowa o czymś prostym i całkiem zwyczajnym, ale głębszy sens tego wszystkiego jest taki, iż ludzie są w szoku, że w USA dominuje aż tak silny, niezwykle pozytywny patriotyzm, który można z łatwością dostrzec nawet u najmłodszych kibiców. Dzieci, dorośli… to nie ma znaczenia, bo tutaj każdy jest prawdziwym patriotą.

Budowanie patriotyzmu w całym narodzie

Przejdźmy już do samego nagrania z USA, które Marcin Wrona wstawił na Facebooku. Podkreślamy jedynie, że tego nie da się opisać słowami… to po prostu trzeba zobaczyć.

To nie tylko widać, bo można tu wręcz poczuć energię patriotyzmu, dumy narodowej oraz chęci wspólnego celebrowania ukochanego sportu. Wieczorne rozgrywki footballu amerykańskiego są jak okazja do tego, żeby stać się jednością z całą lokalną społecznością. Co na to wszystko Polacy? W sieci pozostawili bardzo ciekawe komentarze:

Niesamowity w USA jest szacunek dla flagi.

Tak tam jest. Przybyli tam z całego świata ale są dumni ze swojego kraju. Prawdziwi patrioci. Sport od najmłodszych lat. Rozgrywki sportowe to przyjemność oglądania i kibicowania. Pełne trybuny super atmosfera. Hymn przed spotkaniem.

Czyli takie rzeczy z filmów jednak w tej Ameryce się dzieją :)

Bo tak się buduje patriotyzm.

Tak się buduje patriotyzm i wspólnotę ale trzeba to młodzieży zaproponować…

To właśnie jest w USA niesamowite. Chodząc tam do szkoły przez rok, nie mogłem w to uwierzyć. Tak jest też m.in. na meczach koszykówki w liceum. A widzów jest często więcej niż na naszych meczach Ekstraklasy! Tam sport jest na zupełnie innym poziomie, dla nas nieosiągalnym.

