Jacek z Kwiatu Jabłoni na co dzień pracuje na... uczelni. Co wykłada?

Kwiat Jabłoni to popularny zespół tworzony przez rodzeństwo, Katarzynę i Jacka Sienkiewiczów. Przy okazji można przypomnieć, iż ojcem wspomnianej dwójki jest Kuba Sienkiewicz z zespołu Elektryczne Gitary. Osoby szukające kolejnych ciekawostek na ich temat, prawdopodobnie zainteresuje wzmianka o tym, że Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni pracuje na uczelni.

Oglądaj

W jednym z odcinków Dzień Dobry TVN, Ewa Drzyzga miała okazję złożyć Jackowi Sienkiewiczowi życzenia z okazji dnia nauczyciela. W pierwszej chwili ktoś mógłby pomyśleć, że być może jest to żart, ale fakty są takie, że wspomniane życzenia były w pełni uzasadnione!

Ten młody człowiek ma na to czas!

Ewa Drzyzga była dobrze przygotowana, ponieważ wiedziała, że z okazji dnia nauczyciela warto złożyć życzenia Jackowi Sienkiewiczowi.

Z okazji dnia nauczyciela, Jacku drogi, przyjmij życzenia jako wykładowca filozofii starożytnej.

Prowadząca wyraziła swój podziw i dodała: „Wyobraźcie sobie, że ten młody człowiek ma na to jeszcze siłę i czas”. Później natomiast zwróciła się do Kasi Sienkiewicz i powiedziała: „Tobie też mogłabym złożyć życzenia, bo jesteś po muzykologii i mogłabyś spokojnie wykładać”.

Co ciekawe, Jacek skorzystał z okazji do tego, żeby zaznaczyć, iż lubi tę rolę, a w jego odczuciu wykładowca „brzmi jakoś tak bardzo poważnie”, po czym dodał skromnie: „a ja jestem magistrem tylko”. Mimo tego nie ukrywał, że faktycznie prowadzi fakultet z filozofii starożytnej oraz średniowiecznej, ale równie ważne, jeśli nie ważniejsze, było to, że faktycznie uwielbia to zajęcie. Jak sam zaznaczył: „To jest taki stały element tygodnia. W ogóle bardzo lubię uczyć”.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!