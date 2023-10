Śpi z mężem „po skandynawsku”. Ta metoda zyskuje na popularności

Na spanie w jednym łóżku narzeka wiele osób. Niektórzy tak bardzo tego nie lubią, że postanowili z tego zrezygnować. Szacuje się, że ok. 30 procent par ma osobne sypialnie. Wpływ na to mają różne czynniki. Wśród najczęstszych powodów jest chrapanie partnera, co powoduje problemy ze snem. Spać nie daje często również walka o kołdrę, która także wpływa na komfort snu.

Na ten drugi problem, sposób znalazła pewna tiktokerka. Shannon Sweeney w social mediach podzieliła się z internautami swoją metodą na lepszy sen z partnerem u boku. Mowa o spaniu „po skandynawsku”. Polega ona na posiadaniu dwóch osobnych kołder. Sposób ten kobieta zaczerpnęła ze Szwecji. To tam zauważyła, że w hotelowych pokojach przygotowane są dwa osobne nakrycia.

Ten sposób jest idealny, ponieważ każdy z nas uzyskuje komfortową temperaturę do spania, a w ciągu nocy nie walczymy o pościel - powiedziała.

Internauci komentują pomysł tiktokerki

Sweeney spotkała się ze zrozumieniem ze strony internautów, którzy przyznawali jej rację. Wiele osób zgodziło się, że dwie osobne kołdry są w stanie rozwiązać wiele podstawowych problemów. No i zdecydowanie poprawiają komfort snu. Tiktokerka nie jest oczywiście jedyną osobą, która zdecydowała się na ten krok. Internauci komentowali, że w ich sypialni to normalna sprawa.

Mój mąż i ja śpimy pod osobnymi kocami od początku małżeństwa i nie wyobrażam sobie, by było inaczej

Mój partner i ja śpimy tak, odkąd zamieszkaliśmy razem. Moja kołdra jest dla niego zdecydowanie za ciepła – brzmiały komentarze.

To rozwiązanie sprawdzi się o każdej porze roku. Zwłaszcza jeśli partnerowi lub partnerce jest za zimno bądź za ciepło. Według badań nawet 45 procent osób na świecie cierpi na bezsenność. Być może wprowadzenie tak prostego sposobu, choć w pewnym stopniu rozwiążę problem.

