Najlepszy sposób na kaca. Sprawdzone metody domowe

Nie chcesz mieć kaca? Najlepszym sposobem na uniknięcie kaca jest… zaprzestanie spożywania nadmiernych ilości alkoholu. Oczywiście takie rozwiązanie nie jest czymś, na co zgodzi się większość osób. W domyśle strategia ze sposobem na kaca ma wyglądać zupełnie inaczej, bo ludzie chcą pić, ale potem szukają „lekarstwa” na złe samopoczucie. Właśnie dlatego warto rzucić okiem na jeden z domowych sposobów na kaca, który zdaniem wielu pomaga.

Ten domowy sposób na kaca jest bardzo prosty

Jak donosi m.in. serwis LADbible, niektórzy ludzie radzą wypijać dużo wody przed spaniem, ale wyjdźmy z założenia, że o tym zapomnieliśmy. Inna metoda na walkę z kacem ma się sprowadzać do czegoś, co podobno proponują ludzie ze świata nauki! Dziennikarze zachęcają do zapoznania się z tym prostym sposobem, a konkretniej mówiąc chodzi o napicie się napoju z wodą kokosową, która zawiera dodatek z limonki oraz gruszki.

Ta propozycja ma być wynikiem pracy naukowców z Institute of Chemical Technology in Mumbai, którzy zajęli się tematem kaca już w 2019 roku. To nie koniec, bo do tego można jeszcze pomyśleć o dodatkach w formie sera, pomidorów, a nawet ogórków.

Złoty środek na kaca i ból głowy

Ostatecznie każdy ma swoje sposoby na kaca i to, co świetnie działa u jednych, nie będzie już złotym środkiem u innych. Mimo tego warto pamiętać, że sporo osób poleca skutecznie nawodnić swój organizm, a więc można sięgnąć po niegazowaną wodę mineralną, sok pomidorowy, jakiś napój izotoniczny.

Jeżeli męczy nas kac, wtedy można jeszcze ograniczyć palenie i połączyć to postanowienie ze spacerem, bo świeże powietrze może pomóc z bólem głowy. Warto jeszcze ugotować kwaśną zupę, jak choćby żurek lub ogórkowa. Gdyby trafiła nam się taka okazja, wtedy można brać pod uwagę także inną opcję, czyli rosół. Niektórzy cenią sobie jeszcze herbatę z miodem.

Na koniec odrobina humoru! Pewien obcokrajowiec spędził w Polsce tyle czasu, że całkowicie zmienił swoje podejście do kwestii gaszenia pragnienia, nawet jeśli tego dnia ma kaca.

Źródło: Antyradio/LADbible

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!