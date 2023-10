„Zrobiliśmy z niego Polaka”. Jego nagrania są hitem sieci!

Obcokrajowiec żyjący w Polsce może się zmienić nie do poznania. Widać to na specjalnie przygotowanych materiałach wideo, które w szczegółowy sposób ukazują cały proces przemiany nieświadomego człowieka.

W komentarzach pod jego filmikami można przeczytać takie rzeczy, jak: „Chłop już jest nasz” oraz „Zrobiliśmy z niego Polaka”. O co chodzi? Użytkownik Hot chocolate zamieścił na TikToku sporo zabawnych filmików, w których pokazuje, jak bardzo zmieniło się jego podejście do życia… a wszystko dlatego, że spędził trochę czasu w Polsce!

Pierwszego dnia w Polsce niemal każdy obcokrajowiec podziękuje za otrzymaną wodę, lecz zrobi to np. posiłkując się językiem angielskim. Po kilku miesiącach spędzonych w naszym kraju, raczej będzie można zauważyć wyraźne postępy we władaniu językiem polskim. A co się stanie z człowiekiem po pół roku? Wideo z przymrużeniem oka sugeruje, iż tyle czasu w Polsce najprawdopodobniej zmieni cały sposób myślenia. Widać to również na kolejnym materiale.

Drugi filmik to już osoba po pełnej przemianie. Ten obcokrajowiec całkowicie zmienił swoje podejście do kwestii gaszenia pragnienia, nawet jeśli tego dnia ma kaca. Przy okazji widać tu konflikt z kimś, kto wciąż „myśli po staremu” i tłumaczy, że na kaca najlepsze jest spożywanie czystej wody.

Hot chocolate lubi polską muzykę

Żarty o alkoholu nie są jedynym tematem podejmowanym przez użytkownika Hot chocolate. Możemy np. zobaczyć, że zmieniło się również jego podejście w kwestiach związanych z doborem muzyki. W komentarzach możemy przeczytać: „Sanah najlepsza na zły humor”.

Na koniec warto jeszcze zademonstrować ogromne znaczenie pojęcia „babcia house”. Z humorystycznego nagrania wynika, że to swego rodzaju „Biedronka”, czyli jest tam wszystko! Jeżeli odwiedzisz dom babci, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo powrotu z gigantyczną torbą, wypełnioną po brzegi zapasami, które są niezbędne do przetrwania. Jedyne co trzeba zrobić, to bring it back do domu.

Niedawno pisaliśmy również o tym, że nagranie z Polakami podbija sieć. Ponadto zwracaliśmy uwagę na obserwacje polskiego ucznia, który pojechał do USA.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!