Już amputował nos i uszy. Teraz kończy ewolucję, bo zmienił zdanie

Jeszcze w 2023 roku pisaliśmy, że Black Alien kontynuuje metamorfozę, w związku z czym pozbył się swoich uszu, odciął fragment nosa, a do tego jeszcze zdecydował się na operację usunięcia palców u dłoni. Teraz mężczyzna zmienił zdanie i zatrzymuje swój wielki projekt, który wymagał od niego mocnej ingerencji we własne ciało.

Black Alien ma dość? To już koniec przemiany

Mało? A może zaskakująco dużo? Niezwykły projekt miał zostać zrealizować w mniej więcej 65%, a przynajmniej tak napisał sam Black Alien, czyli Anthony Loffredo. Świat obiegają wieści o tym, że słynny mężczyzna planował również amputację nogi, lecz niedawno zmienił zdanie.

Black Alien ma zaledwie 35 lat, ale zdążył zdeformować swoje usta (usunął górną wargę), rozciąć język na dwie części, usunąć swoje uszy oraz fragment nosa. Dodatkowo mężczyzna amputował kilka palców, spiłował zęby w celu uzyskania innego kształtu, zabarwił swoje gałki oczne oraz cała jego skóra została pokryta tatuażami. Projekt wielkiej przemiany był niezwykle ambitny i Black Alien musiał się zdecydować na wizyty w różnych krajach, gdzie mógł dokonywać kolejnych operacji.

Teraz gwiazda internetu ogłasza, że kończy z modyfikacjami ciała! Na Instagramie pojawił się specjalny wpis, w którym Anthony Loffredo podkreśla, że włożył w to sporo miłości, pasji i determinacji, ale… przez lata ten projekt utracił swe wyjątkowe znaczenie. Black Alien dodał, iż jest zaskoczony faktem, że jego modyfikacje ciała odbiły się tak szerokim echem na całym świecie. Kluczowe w jego wypowiedzi na pewno jest to, że ma być pewien tego, iż nie chce więcej ingerować w swoje ciało, niczego odejmować, niczego dodawać. Jasno podkreślił, że w tej chwili kończy modyfikacje i co najwyżej dokończy proces przerabiania skóry na czarno (I’m going to finish my full black all over the body). Ewolucja Black Aliena dobiła do 65%.

