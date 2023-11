W „1 z 10” padł właśnie rekord wszech czasów! Zobacz niezwykły finał [WIDEO]

Teleturnieje telewizyjne cieszą się sporym zainteresowaniem. Nie tylko są chętnie oglądane przez telewidzów, ale też mają dużo chętnych jeśli chodzi o sam udział w nich. Podobnie jak w przypadku „Milionerów” również w programie „Jeden z dziesięciu” droga na szczyt nie jest łatwa.

„Jeden z dziesięciu” padł rekord wszech czasów

Teleturniej „Jeden z dziesięciu” jest chyba najdłużej nadawanym polskim teleturniejem. Wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem i przyciąga tłumy przed telewizor. Sympatią cieszy się także prowadzący Tadeusz Sznuk. Gospodarz z pewnością widział już wiele i mało która sytuacja w programie jest w stanie go zaskoczyć, a jednak. Ostatni odcinek zszokował nawet jego. Otóż jeden z bohaterów teleturnieju pobił rekord 140. edycji słynnego programu! W ostatnim odcinku jak zwykle do finałowej części przeszło trzech najlepszych uczestników. Jeden z nich Artur Baranowski wykazał się ogromną wiedzą. Zaskakiwał odpowiedziami, a konkurentów zostawiał daleko w tyle. Jego ogromną wiedzą, zachwycony był także Tadeusz Sznuk.

Artur Baranowski łącznie zdobył 773 punkty plus dodatkowe 30, ponieważ nie stracił żadnej z szans, co w sumie dało 803 punkty. Tuż po przeczytaniu ostatniego pytania, prowadzący dokonanie uczestnika podsumował jednym słowem: „Rekord”. Zachwyceni byli także internauci, którzy swój podziw wyrażali w komentarzach.

Ogrom wiedzy i mała nagroda

Internauci zwrócili uwagę na zbyt niską według nich nagrodę w stosunku do wiedzy uczestnika. Osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów, otrzyma czek na pięć tysięcy złotych. Dodatkowo można zdobyć pobyt dla dwóch osób w luksusowym hotelu. Oprócz tego zwycięzcy wręczono torbę z upominkami od sponsora, a wśród nich zegarek i zestaw kosmetyków. Należy jednak zaznaczyć, że zwycięzca musi jeszcze zapłacić podatek dochodowy od wygranej. Pan Artur Baranowski ma szansę na zdobycie większych pieniędzy. A wszystko to przez wzgląd, że zakwalifikował się do Wielkiego Finału 140. edycji teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Kwotę 10 tysięcy złotych może otrzymać jeśli zdobędzie najwyższą ilość punktów. Jak wygra odcinek, może liczyć na 40 tysięcy złotych.

Źródło: Antyradio/ Radio Zet/ gazeta.pl/ X

