Arnold Schwarzenegger pokazał sylwetkę. „Najlepiej zbudowane ciało”

Trudno w to uwierzyć, ale Arnold Schwarzenegger w lipcu tego roku skończył 76 lat. Lata pracy nad ciałem i dbanie o siebie sprawiło, że wciąż zachwyca wyglądem. Oczywiście jego sylwetka się zmieniła i nie wygląda już tak jak dawniej, kiedy to mówiono o nim, jak o najlepiej wyrzeźbionym ciele. Niemniej jednak Arnold wciąż dba o siebie i robi wszystko by jak najdłużej móc cieszyć się dobrym zdrowiem i wyglądem.

Arnold Schwarzenegger podobnie jak wiele innych znanych osób prowadzi konto w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się ze internautami swoim życiem. Na jego Instagramie królują zdjęcia i filmiki z codziennych wydarzeń. Nie ma miejsca na sztuczność i pokazywanie nieprawdziwych zdarzeń. Konto aktora obserwuje ponad 25 mln osób, którzy chętnie komentują jego posty.

Arnold Schwarzenegger pokazał sylwetkę

Z racji wieku Schwarzenegger już nie może pochwalić się tak idealną sylwetką, jaką miał w młodości. Aktor nie ma jednak w planach patrzeć wstecz. Dba o siebie i wciąż zachwyca wyglądem. Słynna sylwetka sprzed lat stała się jego znakiem rozpoznawczym, przyniosła mu sławę i do dzisiaj jest podziwiana przez fanów na całym świecie. Ostatnio kolejny raz aktor mógł się o tym przekonać. Pokazał w sieci zdjęcie z czasów, kiedy zachwycał idealnie wyrzeźbionym ciałem. Internauci natychmiast ruszyli do komentowania, a zdjęcie kolejny już raz stało się hitem sieci.

Kulturystyka jest popularna dzięki legendzie Arnolda

Jedno z moich ulubionych zdjęć. Najlepiej zbudowane ciało

Świetna forma

Największy wzór na świecie

Gdy Arnoldowi zbierze się na wspomnienia, internauci za każdym razem wychwalają jego posturę. Wielu też pamięta, jak odnosił olbrzymie sukcesy. A tych było wiele. Zdobył wiele nagród w prestiżowych konkursach takich jak Mr. World, Mr. Universe, Mr. International, Mr. Europe. Na koncie ma także siedmiokrotny tytuł Mr. Olympia. Po raz pierwszy zdobył prestiżowy tytuł Mr. Olympia w 1970 roku, mając 23 lata.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!