BOKKA i Tides From Nebula ogłosili wspólną trasę koncertową [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół BOKKA, który obchodzi dziesięciolecie działalności, oraz Tides From Nebula, świętujący piętnaście lat na scenie, ogłaszają swoją wspólną trasę koncertową. W sumie odbędzie się dziewięć koncertów w dziewięciu miastach. Ten muzyczny tandem to połączenie dwóch niezwykle kreatywnych i wyjątkowych formacji.

BOKKA i Tides From Nebula: trasa koncertowa

10.11 Wrocław, Zaklęte Rewiry

12.11 Gdynia, Ucho

16.11 Katowice, P23

23.11 Łódź, Wytwórnia

24.11 Szczecin, GOKIS Przecław

25.11 Poznań, CK Zamek

07.12 Lublin, Zgrzyt

08.12 Warszawa, Progresja

09.12 Białystok, Zmiana Klimatu

Bilety możecie kupić za pośrednictwem eventim.pl.

BOKKA od 10 lat zaskakuje swoim nieszablonowym podejściem do wizerunku, żywiołowymi koncertami, woltami stylistycznymi - od nostalgicznego debiutu zauważonego przez Pitchfork, poprzez energetyczny album “Don’t Kiss And Tell”,

kosmiczny “Life On Planet B”, na apokaliptycznym “Blood Moon” kończąc.

Pozostając anonimowi od 10 lat działają na własnych, unikalnych zasadach. Mają na koncie 4 świetnie przyjęte albumy, 3 nominacje do Fryderyków, a ich twórczość polecało wiele zagranicznych mediów. Niebanalne podejście do tworzenia wizerunku i muzyki, wykorzystywanie nietuzinkowego, często składającego się z przypadkowych przedmiotów instrumentarium, szybko stało się znakiem rozpoznawczym BOKKI. Grupa jest również ceniona za oprawę wizualną swojej muzyki. Na rok 2023 przypadają 10. urodziny zespołu, które BOKKA świętuje zapowiadanym na jesień albumem "BOKKA HITS 10".

Od 2008 roku Tides From Nebula pisze historie dźwiękami pochodzącymi ze światów rocka, prog rocka i post rocka. Przez lata za pisanie i odgrywanie tych historii odpowiadali Adam Waleszyński (gitara),

Maciej Karbowski (gitara, instrumenty klawiszowe), Przemek Węgłowski (gitara basowa) i Tomasz Stołowski (perkusja). Od 2019 roku w kapeli nie ma Adama i funkcjonuje ona jako trio.

Jeśli podczas słuchania muzyki TFN myślicie o kosmicznych bezkresach albo pięknych pejzażach z morzami i oceanami w tle, skojarzenia te są jak najbardziej na miejscu, bo muzyków warszawskiej kapeli to między innymi interesuje. Zespół miał okazję koncertować za granicą, a w Polsce pracować z samym Zbigniewem Preisnerem, który produkował drugi album "Earthshine". Wydana w 2019 roku płyta "From Voodoo To Zen" spodobała się bardzo, a na liście OLIS dotarła aż do miejsca trzeciego. Jak widać, dźwiękowym film tworzony przez Tides From Nebula ma wyjątkowo pokaźną widownię.

