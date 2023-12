Nowe ogłoszenie Mystic Festival! Wystąpi kultowy niemiecki zespół metalowy

Mystic Festival 2024! Organizatorzy ogłaszają kolejne zespoły, które dołączą do line-upu i przy okazji zachęcają do zainteresowania się kultową imprezą. Patronat nad Mystic Festival objęło Antyradio.

Fani muzyki metalowej mają na co czekać, bo Mystic Festival 2024 zapowiada się obiecująco. Bilety można kupować na mysticfestival.pl, a jeśli interesuje was dodatkowa garść informacji, to zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem.

Mystic Festival 2024: Kreator, Fear Factory, High Vis, 1000mods

Na początek Kreator. W informacji prasowej możemy przeczytać, że czas wznieść flagę nienawiści, bo Kreator dumnie dzierży ten sztandar od czterech dekad. Legendarnymi pierwszymi albumami – „Endless Pain” i „Pleasure to Kill” – kładli fundamenty pod ekstremalny metal z Europy, zatem wpływy Kreatora słychać dziś na setkach, jeśli nie tysiącach płyt z thrash, black i death metalem. Wspomniano jeszcze o tym, że późniejsze etapy kariery niemieckiej grupy są równie fascynujące. Od poszukiwań nowych środków wyrazu po powrót do thrashowych źródeł. Całą tę barwną historię i równie porywającą teraźniejszość – „Hate Über Alles”! – opowie wam Kreator na koncercie w Gdańsku. Spodziewajcie się ekstremalnej agresji.

Pora na wzmiankę o Fear Factory.Nikt się tego nie spodziewał, bo nikt nie wiedział, że tak można. Wydany w 1992 album „Soul of a New Machine”, debiut Fear Factory, był wstrząsem dla metalowej sceny, nieznanym wcześniej połączeniem industrialu z death metalem. Zespół poszedł za ciosem, na kolejnych płytach – „Demanufacture” i „Obsolete” to absolutna klasyka! – proponując muzykę, która była zarazem ekstremalna i sterylna, maszynowo bezduszna, ale równocześnie napędzana groove’em charakterystycznym dla amerykańskiej sceny lat 90. Mimo licznych turbulencji i zmian składu, zespół niezmiennie trwa, nagrywa, a na koncertach kruszy kości.

Co natomiast w temacie High Vis? Powstali w 2016 roku w Londynie, ale nie zaczynali od zera. Muzycy grupy mieli już spore doświadczenie na brytyjskiej scenie punkowej. Mieli też szerokie horyzonty, ponieważ ich muzyka zawiera w sobie niemal pełne dziedzictwo brytyjskiej niepokornej sceny gitarowej – od hardcore/punka przez Madchester po Britpop. Z kolei od lęku do gniewu, od nihilizmu po nadzieję - teksty Grahama Sayle’a niosą całe spektrum emocji. Po dwóch dużych płytach - „No Sense No Feeling” i „Blending” – oraz setkach koncertów High Vis uważani są za jednych z liderów kwitnącej brytyjskiej sceny postpunkowej.

Jeżeli natomiast chodzi o 1000mods,toswobodnie poruszają się pomiędzy lekko psychodelicznym stoner rockiem, a grunge’em, pomiędzy melodią chwytliwego refrenu, a skwierczącym od przesterów soundem. Ich ostatni album „Youth of Dissent”, produkował Matt Bayles, współpracownik m.in. Alice In Chains, Soundgarden i Mastodon, więc wszystko zostaje w rodzinie.

Mystic Festival 2024 odbędzie się w Gdańskiej Stoczni w dniach 5-8 czerwca. W programie m.in. Megadeth, Bring Me The Horizon, Machine Head, Bruce Dickinson, Satyricon, Accept, Kreator, Biohazard, Fear Factory, Chelsea Wolfe, Body Count, Sodom, Enter Shikari, Furia, Thy Art Is Murder, Life Of Agony, Leprous, Lord Of The Lost, Graveyard, High On Fire, Orange Goblin, Suffocation, Vio-Lence, High Vis, Ithaka, Asphyx, Mysticum, Dool, 1000mods, Cage Fight, Hanabie, Blackgold, Crystal Lake, Endseeker, Humanity’s Last Breath, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Lik, Ghøstkid i Sanguisugabogg.

Organizatorem festiwalu jest Mystic Coalition, sojusz firm o bogatym doświadczeniu na rynku koncertowym, festiwalowym i wydawniczym. W jego skład wchodzą Knock Out Productions, Mystic Production i B90. Patronat nad imprezą objęło Antyradio.

