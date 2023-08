Antyradio na OFF Festiwal. Dawid Podsiadło w muzycznym hołdzie The Strokes [WIDEO]

OFF Festiwal odbył się w dniach 4-6 sierpnia 2023 i kolejna edycja imprezy udowodniła, że pierwszy weekend sierpnia stanowczo trzeba spędzać w Dolinie Trzech Stawów. Różnorodność muzyczna i niepowtarzalny klimat festiwalu od lat przyciągają ciekawą, eksplorującą i zgłodniałą nowych dźwięków publiczność.

Antyradio na OFF Festiwal. Dawid Podsiadło w muzycznym hołdzie The Strokes

Trzeba przyznać, że OFF Festival to raj dla słuchacza, który czasem zupełnie nie znając line-upu - wróci do domu z nowymi ulubionymi zespołami i muzyką, która nierzadko zostanie z nim na całe życie. Żeby nie było - na OFF również przyjeżdżają gwiazdy, ale to nie dla nazwisk z afisza, a dla prawdziwych, autentycznych przeżyć muzycznych się tu przyjeżdża - i takie z pewnością zapanowały na wszystkich 4 scenach rozlokowanych w urokliwej Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.

Główna Scena Perlage była świadkiem zarówno wysokiej klasy muzycznej Slowdive, afrobeatowego Kokoroko, synth-popowego Nation of Language i co tu dużo mówić - dzikiej imprezy zorganizowanej przez Confidence Man! Z kolei dźwięki Leśnej Sceny przywołały muzyczne skojarzenia rodem z filmów Tarantino (włoskie Calibro 35), a innym razem wywoływały łzy za sprawą emocjonalnego występu Tamino. Były też jazzowo-fusionowo-funkowo-grooviaste eksperymenty Polaków pod szyldem Tropical Soldiers in Paradise, albo turecka psychodela w wykonaniu Gaye Su Akyol.

Oglądaj

W sobotę, 5 sierpnia, na Scenie Leśnej Rossmann Czujesz Klimat?, pojawił się zespół Udary, czyli grupa muzyków-przyjaciół połączonych rockową zajawką i chęcią złożenia koncertowego hołdu The Strokes. W składzie zespołu z Dawidem Podsiadło na czele znaleźli się znakomici instrumentaliści: Marcin Macuk, Olek Świerkot, Piotr „Rubens” Rubik i Łukasz Moskal. Wspólnie wykonali w całości na żywo materiał z debiutanckiej płyty The Strokes „Is This It”.

Oglądaj

