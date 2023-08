Harmonogram Pol’and’Rock Festival 2023. Rozpiska godzinowa koncertów

Przyszli koncertowicze Pol’and’Rock Festival 2023 muszą wiedzieć, że już we wtorek można cieszyć się możliwością wjazdu na parking od godziny 8:00. Poniżej zamieszczamy resztę konkretów oraz szczegółowe informacje na temat godzin.

1 sierpnia 2023 na Pol’and’Rock Festival

8:00 – możliwość wjazdu na parking

12:00 – otwarcie bram, możliwość wejścia na teren Festiwalu

12:00 – start polowego Radia Pol’and’Rock

12:00 – start pasażu handlowego

12:00 – otwarcie strefy gastronomicznej

12:00 – otwarcie Namiotu Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”

12:00 – otwarcie Punktu Informacyjnego

12:00 – start zabezpieczenia medycznego

12:00 – start polowego sklepu Lidl

12:00 – otwarcie stanowiska SiemaShop

16:00 – otwarcie płatnych prysznicy

16:00 – otwarcie strefy Lech

17:00 – Godzina W (zapraszamy pod Dużą Scenę!)

2 sierpnia 2023 na Pol’and’Rock Festival

9:00 – start Rock Camp

10:00 – start eliminacji w 5. Mistrzostwach Gry Planszowej Pol’and’Rock

12:00 – start aktywności w Namiocie Warsztatowym ASP

12:00 – start aktywności Strefy Działań Twórczych

14:00 – start działania Biura Rzeczy Znalezionych

17:00 – Parada Przebierańców

20:00 – Kabaret Paranienormalni + Pan Li

20:00 – start audycji Zaraz Będzie Ciemno nadawanej z polowego studia Antyradia

3 sierpnia 2023 na Pol’and’Rock Festival

9:00 – otwarcie Biura Rzeczy Znalezionych

9:00 – otwarcie strefy ECO Lech

9:00 – pierwsze aktywności w Namiocie Warsztatowym

10:00 – start spotkań ASP

11:00 – przybijanie flag na Dużej Scenie

11:10 – Bieg „Policz się z cukrzycą”

12:00 – start Strefy Allegro z Diabelskim Młynem

15:00 – oficjalne rozpoczęcie festiwalu na Dużej Scenie

15:10 – start pierwszego koncertu Dużej Sceny (The Rumjacks)

16:00 – start Strefy Sprawdź Promile

20:00 – start LECH Music Stage DJ

4 sierpnia 2023 na Pol’and’Rock Festival

11:00 – Parada Równości (na ASP)

13:00 – Kreatywny Bieg ODLOT (w Strefie Pomorza Zachodniego)

16:00 – 1/8 Finału 5. Mistrzostw w Grę Planszową PnR

5 sierpnia 2023 na Pol’and’Rock Festival

14:30 – ćwierćfinały 5. Mistrzostw w Grę Planszową PnR

16:30 – półfinały 5. Mistrzostw w Grę Planszową PnR

18:30 – wielki finał 5. Mistrzostw w Grę Planszową PnR

01:30 – zakończenie 29. Pol’and’Rock Festival

6 sierpnia 2023 na Pol'and'Rock Festival

12:00 – koniec zabezpieczenia medycznego

12:00 – koniec działania Biura Rzeczy Znalezionych

12:00 – wyjazd z festiwalu

15:00 – koniec działania Strefy Sprawdź Promile

Pol’and’Rock Festival 2023 i występy na DUŻEJ SCENIE

Najpiękniejszy Festiwal Świata na lotnisku Czaplinek-Broczyno odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia. Oczywiście będzie tam cała masa świetnych koncertów i dla ułatwienia, warto mieć pod ręką informacje o występach na dużej scenie.

Na dużej scenie pojawią się m.in.: Apollo 440, Brodka, Biohazard, Bullet for My Valentine, Carpenter Brut, Drain, Epica, Get the Shot, Hoffmaestro, Kwiat Jabłoni, Lady Pank, Lemon, Luiku, Napalm Death, Pull the Wire, Rise of the Northstar, Royal Republic, Spin Doctors, Steve’n’Seagulls, The Rumjacks, Transgresja, While She Sleeps, Krzysztof Zalewski, a do tego jeszcze nietypowy koncert North East Ska Jazz Orchestra meets Wicked Dub Division!

Czwartek 2023-08-03 (duża scena)

15:00-15:10 – Rozpoczęcie

15:10-16:10 – The Rumjacks

16:30-17:30 – Get The Shot

17:50-19:00 – Lady Pank

19:20-20:30 – Napalm Death

20:50-22:00 – Wicked Dub Division meets North East Ska Jazz Orchestra

22:20-23:30 ­– Bullet For My Valentine

23:50-01:00 – Zalewski

Piątek 2023-08-04 (duża scena)

01:20-02:30 – Apollo 440

15:00-16:10 – Steve ‘n’ Seagulls

16:30-17:30 – DRAIN

17:50-19:00 – Hoffmaestro

19:20-20:30 – Biohazard

20:50-22:00 – LemON

22:20-23:30 – Royal Republic

23:50-01:00 – Brodka

Sobota 2023-08-05 (duża scena)

01:20-02:30 – Carpenter Brut

15:00-15:40 – Transgresja

16:00-17:00 – Rise Of The Northstar

17:20-18:10 – Pull The Wire

18:30-19:30 – Luiku

19:50-21:00 – Kwiat Jabłoni

21:20-22:20 – Epica

22:40-23:50 – Spin Doctors

Niedziela 2023-08-06 (duża scena)

00:10-01:10 – While She Sleeps

01:30-02:00 – Zakończenie. Piotr Bukartyk & Ajagore

Pol’and’Rock Festival 2023 i występy na MAŁEJ SCENIE

Czwartek 2023-08-03 (mała scena)

17:40-18:30 – Etna Kontrabande

18:50-19:40 – Włochaty

20:00-21:00 – Jagoda Kret

21:22-22:20 – Marek Dyjak

22:40-23:40 – Proletaryat

Piątek 2023-08-04 (mała scena)

00:00-01:00 – DOCTOR VICTOR

17:40-18:30 – Rootstone

18:50-19:40 – UUHAI

20:00-21:00 – Golden Life

21:20-22:20 – .bHP

22:40-23:40 – The Scratch

Sobota 2023-08-05 (mała scena)

00:00-01:00 – Jazz Forum Machine

17:40-18:10 – Światy Sztuczne

18:20-19:20 – Múlk

19:10-19:50 – Zacier

20:10-21:10 – Saint City Orchestra

21:30-22:30 – Booze & Glory

22:40-23:30 – Wojtek Szumański

Przypominamy o naszej liście niezbędnych rzeczy, które warto spakować przed wyjazdem na Pol’and’Rock Festival. Pisaliśmy również o wyjątkowej gościni na Pol’and’Rock Festival 2023, a także o lubianym polskim komiku, który pojawi się na Pol'and'Rock.

