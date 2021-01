Kultowy serial animowany o Batmanie powróci z nowymi odcinkami

Czy marzenia fanów Batmana po latach w końcu się spełnią? Czy powróci jeden z najlepszych seriali animowanych o superbohaterach w historii telewizji? Wszystko wskazuje na to, że platforma HBO Max szykuje się do stworzenia kontynuacji "Batman: The Animated Series".

Batman - serial animowany doczeka się nowych odcinków?

Każdy, kto wychował się w latach 90., doskonale pamięta klimatyczną kreskówkę o Mrocznym Rycerzu. To właśnie dzięki niej i komiksach od wydawnictwa TM-Semic, ówcześni fani superbohaterów z Polski czerpali wiedzę na temat uniwersum DC Comics. Wygląda na to, że dawni widzowie za jakiś czas będą mogli obejrzeć kontynuację kultowej kreskówki.

W podcaście Fatman Beyond prowadzonym przez Marca Bernardina i Kevina Smitha pojawił się news na temat nowych odcinków "Batman: The Animated Series". Według niepotwierdzonej jeszcze oficjalnie informacji, za kontynuacją serialu będzie stała platforma streamingowa HBO Max.

Bernardin: Plotka głosi, że HBO Max chce zrobić sequel "Batman: The Animated Series", że chcą kontynuować podjęte tam wątki.

Smith: Nie jestem zaangażowany w to przedsięwzięcie, ale też o tym słyszałem i to od bardzo wiarygodnych ludzi. (...) Myślę, że to prawda, nie sądzę, że to plotka, nie powiedziałbym: "Ustaw sobie na to przypomnienie", ale jest to pomysł, którego czas nie tylko nadchodzi, myślę, że przyszedł i już pali papieroska. Myślę, że to się stanie. To byłoby cholernie niesamowite, ponieważ w tym wypadku dosłownie mogą zacząć tam, gdzie skończyli i kontynuować ten serial. "O co tu chodzi? O nie, musimy wyjaśnić, dlaczego wszyscy są starsi". To j***na kreskówka, więc możesz od razu wrócić do tych niesamowitych pie***lonych historii.

Fani serialu od dawna marzą, żeby słynna kreskówka o Batmanie z 1992 roku dostała ciąg dalszy z prawdziwego zdarzenia, a nie jak było to w przypadku serialu "Batman przyszłości", który teoretycznie był kontynuacją, ale opowiadał o następcy Bruce'a Wayne'a. Jeśli HBO Max rzeczywiście stworzy nowe odcinki "Batman: The Animated Series", będzie to druga oryginalna produkcja animowana na podstawie komiksów DC stworzona przez platformę po "Harley Quinn".

"Batman: The Animated Series" - o czym był serial?

Młodszym czytelnikom należy wyjaśnić szczegóły na temat kultowej kreskówki o Mrocznym Rycerzu. Serial ukazywał się w USA od 1992 do 1995 roku. Powstały dwa sezony, w ramach których stworzono 85 odcinków. Produkcja była chwalona za piękne i oddające gotycki klimat Ghotam City rysunki i animacje, mroczną atmosferę, oraz pogłębione rysy psychologiczne bohaterów. Warto też zwrócić uwagę na obsadę głosową. W tytułowego bohatera wcielał się Kevin Conroy, a w jego głównego wroga - Jokera sam Mark Hamill. Serial wprowadził też do uniwersum DC postać Harley Quinn, która zyskała taką popularność, że wkrótce pojawiła się również w komiksach.

Produkcja była też idealnym wprowadzeniem do świata DC. Oprócz Jokera w serialu pojawili się ikoniczni przeciwnicy Batmana, między innymi Two-Face, Penguin, Mr. Freeze czy Riddler, ale również sprzymierzeńcy protagonisty - Robin, komisarz Jim Gordon, Catwoman oraz Alfred. Oryginalny serial jest obecnie dostępny na HBO Max.