Nowy aktorski serial w świecie „Wiedźmina”? Pojawiły się pierwsze informacje o „The Witcher: Blood Origin”

Netflix przekazał właśnie informacje, że planuje nowy serial limitowany, osadzony w świecie znanym z „Wiedźmina”, jednego z największych hitów platformy. Produkcja „The WItcher: Blood Origin” ma być sześcioodcinkowym limitowanym prequelem i opowiedzieć o losach pierwszego Wiedźmina i tzw. „Koniunkcji Sfer”, gdy światy ludzi, elfów i potworów połączyły się. Akcja serialu ma rozgrywać się więc ok. 1200 lat przed wydarzeniami z właściwego "Wiedźmina".

Netflix ogłosił, że Declan de Barra, scenarzysta, animator i muzyk folkowy, będzie pełnić funkcję showrunnera. Producentką serialu została Lauren Schmidt Hissrich, czyli twórczyni serialu „The Witcher”, a producentami wykonawczyni Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platige Films oraz Jason Brown i Sean Daniel z Hivemind. Andrzej Sapkowski, autor oryginalych powieści osadzonych w świecie Wiedźmina zostanie konsultantem kreatywnym.

W tym momencie nie wiemy jeszcze kto miałby wystąpić na ekranie nowego serialu.

Showrunner nowego serialu, Declan de Barra, powiedział:

Twórca potwierdził, że serial opowie historię świata elfów sprzed jego upadku i odkryje dawno zapomnianą historię pierwszego Wiedźmina.

W ekscytacji wtóruje mu Lauren S. Hissrich, która w specjalnym wywiadzie powiedziała:

"Jestem podekscytowana na myśl o współpracy z Declanem i ekipą Netflix nad serialem The Witcher: Blood Origin. To niesamowite wyzwanie móc zgłębić świat Wiedźmina, który stworzył Andrzej Sapkowski. Nie możemy się doczekać, by przedstawić widzom nowych bohaterów i całkowicie oryginalną opowieść, która wzbogaci to niezwykle magiczne uniwersum". "