Draco Malfoy nie został przydzielony do Slytherinu. Wynik mu się nie spodobał [FOTO]

Jedną z najpopularniejszych postaci z uniwersum "Harry'ego Pottera" jest z pewnością Dracon Malfoy. Platynowowłosy przeciwnik Pottera był zagorzałym zwolennikiem czystości krwi, co w połączeniu z wrednym charakterem czyniło go Ślizgonem wręcz idealnym. Poza samym Salazarem i Tomem Marvolo Riddle'em na próżno szukać bardziej popularnego członka Domu Węża. Jak się jednak okazuje, Slytherin wcale nie jest odpowiednim miejscem dla Dracona. Tak przynajmniej twierdzi strona Wizarding World, prowadzona przez samą J.K. Rowling.

Draco Malfoy nie został przydzielony do Slytherinu

Każdy fan czarodziejskiego świata chciałby wiedzieć, do którego z czterech domów w Hogwarcie należy, jak wygląda jego patronus oraz jaką różdżką powinien się posługiwać. Odpowiedzi na wszystkie te pytania dostarcza strona internetowa Wizarding World, założona przez autorkę książek. Odpowiadając na szereg osobistych pytań zostajemy przydzieleni do jednego z domów - Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw lub Slytherin. Tom Felton, wcielający się w postać Dracona Malfoya we wszystkich częściach filmowej serii, postanowił sprawdzić, do którego domu naprawdę powinien należeć jego bohater. Wynik go zszokował.

Choć to Gryfoni uchodzą za największych przeciwników Ślizgonów (co w dużej mierze jest prawdą), największe przeciwieństwo dla członków Domu Węża stanowią Puchoni - uczniowie Hufflepuffu. Słyną z lojalności, sumienności i przyjaznego usposobienia. Jakże wielki szok przeżyć musiał Tom Felton, gdy odkrył, że Malfoy został przydzielony właśnie do Hufflepuffu! Wynikiem podzielił się z fanami, komentując:

" Jakże smutny dzień... pod tak wieloma względami. "

Wszyscy doskonale wiemy, że Tom Felton to nie Draco Malfoy i doprawdy daleko mu do wrednego prześladowcy, jakim stanowczo był syn Lucjusza i Narcyzy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Felton nie wpisał na stronie swoich danych, a właśnie Malfoya. Pozostaje zatem pytanie, kto jest bardziej wiarygodnym źródłem informacji - Wizarding World, czy Tiara Przydziału? O tym zdecydować musicie już sami.