Sprawa jest bardzo nieprzyjemna. Który zespół ma prawo nazywać się Łzy? To powinien ustalić Urząd Patentowy.

Obecnie funkcjonują dwa zespoły o nazwie Łzy - w jednym liderem jest Adam Konkol, który skompletował zupełnie nowy skład, zaś w drugim wokalistką jest Sara Chmiel. Sprawa trafiła do Urzędu Patentowego.

Który zespół Łzy jest prawdziwy? "Mamy już tego trochę dość"

Zacznijmy od początku - zespół Łzy powstał w 1996 roku, zaś w 2010 z kapeli odeszła Anna Wyszkoni. Nową wokalistką została Sara Chmiel. Sytuacja pogorszyła się w 2021 roku. Kapela miała zagrać koncert online, ale Adam Konkol po prostu się nie pojawił. Sara Chmiel w rozmowie z wp.pl wyznała:

Adam się nie pojawił. Lekko nas to zaniepokoiło, a prawdziwe przerażenie pojawiło się, kiedy manager do niego zadzwoniła i okazało się, że… jest w domu. Powiedział, że przemyślał sobie wszystko i nie chce zagrać tego koncertu i że już nie będzie z nami grać.

Wersja Adama Konkola brzmi jednak inaczej:

Miałem udar. Wylądowałem w szpitalu. Byłem tam trzy dni i nikt z zespołu się mną nie zainteresował.

Wówczas doszło do rozłamu i powstała druga formacja o nazwie "Łzy". Muzycy obu zespołów zaczęli oskarżać się o kłamstwa, szantaż czy manipulację. Żeby się w tym wszystkim nie pogubić - z jednej strony mamy Łzy z Adamem Konkolem, po drugiej stronie jest zespół z Sarą Chmiel na wokalu.

Jak podaje wp.pl, muzycy mieli ustalić po porozumieniu stron, że się rozstają. Adam Konkol twierdzi jednak, że zgodził się jedynie na przerwę. Muzyk zmaga się z poważną chorobą układu krążenia i uważa, że podczas jego nieobecności muzycy wykorzystali sytuację.

Z kolei, Łzy z Sarą Chmiel były zaskoczone, gdy się okazało, ze Konkol stworzył nowy zespół pod nazwą Łzy. Wokalistka w rozmowie z wp.pl wyznała:

Jak można zrobić taki numer swoim kolegom po 25 latach? Przecież oni tyle razy stawali po jego stronie, pomagali mu, ratowali w sytuacjach, kiedy był na skraju śmierci za sprawą swojej ciężkiej choroby. (...) Te wszystkie ataki z jego strony, te napastliwe posty, w których traktuje nas jak swoje zabawki. Nie ukrywam: mamy już tego trochę dość.

Konkol komentuje:

Celowo przeciągają sprawę w urzędzie. W tym momencie czas działa na ich korzyść. Ale chyba jest jasne, czyj tak naprawdę jest ten projekt. Owszem, w młodości, z grzeczności i głupoty, wpisałem dawnych kolegów w Zaiksie jako współautorów piosenek, ale tak naprawdę to ja jestem twórcą 95 proc. repertuaru zespołu. Potwierdziły to w swoich oświadczeniach osoby, które były z nami na początku istnienia grupy i w czasie naszych największych sukcesów.

Sara Chmiel wyznała, że jeżeli sprawa nie zostanie wyjaśniona przez Urząd Patentowy to jest zmotywowana, by złożyć pozew do sądu.