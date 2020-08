Naukowcy przebadali zmumifikowanego psa sprzed 14 tysięcy lat. Ostatni posiłek zwierzęcia ich zaskoczył

Chociaż naukowcy to zazwyczaj osoby o otwartych umysłach, gotowe na różnego rodzaju naukowe przełomy, czasem mogą zostać zaskoczeni wynikami prowadzonych badań. Specjaliści, którzy przebadali zmumifikowanego psa sprzed 14 tysięcy lat byli w szoku, kiedy zidentyfikowali zawartość żołądka zwierzęcia.

Naukowcy przebadali zmumifikowanego psa. Co w nim znaleźli?

Paleontologia to bardzo ciekawa dziedzina nauki, która pozwala współczesnym ludziom poznać dawno nieistniejący świat. Wiele tysięcy lat temu Ziemia wyglądała zupełnie inaczej niż teraz i zamieszkiwały ją odmienne od dzisiejszych zwierzęta.

Badacze z Centre for Palaeogenetics przeprowadzili w końcu dokładną autopsję szczeniaka psa lub wilka znalezionego na Syberii w 2010 roku. Zachowane zwierzę pochodzi mniej więcej sprzed 14400 lat. Pies został znaleziony w zamarzniętej glebie, dzięki czemu jego szczątki zachowały się w bardzo dobrym stanie. Dokonano różnego rodzaju badań mumii, w tym otworzono jej żołądek. Wewnątrz znaleziono pozostałości jakiegoś gatunku kopalnego zwierzęcia, które było ostatnim posiłkiem przed śmiercią Tumata, jak nazwano zwierzaka. Do tej pory uważano, że zwierzak posilił się lwem jaskiniowym. Okazuje się, że prawda była zupełnie inna.

" Śledź ten wątek, by poznać niewyobrażalną historię. 10 lat temu w Rosji znaleziono zamarzniętego szczeniaka psa lub wilka sprzed ponad 14 tysięcy lat. Został nazwany Tumat. Następnie przeprowadzono sekcję zwłok Tumata. "

Jedną z uczonych, która potwierdziła, co w rzeczywistości zjadł Tumat jest doktorantka Centre for Palaeogenetics Edana Lord.

Okazuje się, że prawda na temat nieprzetrawionego fragmentu skóry zaskoczył naukowców.

" Wewnątrz żołądka szczeniaka MhsSindging, Sergiej Fedorow i inni naukowcy znaleźli fragment włochatej tkanki. Tajemnicza tkanka z brzucha Tumata została wysłana do Centre for Palaeogenetics, gdzie Dave Stanton pozyskał DNA, by zidentyfikować gatunek, do którego należała. "

Posiłkiem Tumata był przedstawiciel dużego ssaka, którego gatunek wymarł mniej więcej w tym samym okresie, w którym zginął szczeniak.

" NOSOROŻEC WŁOCHATY! Następnie wydobyliśmy znacznie więcej próbek DNA i wygenerowaliśmy kompletny genom mitochondrialny. Można go zobaczyć na CurrentBiology w artykule napisanym przez Edanę Lord. "

Ten potężny przodek nosorożca sumatrzańskiego żył od 350 tysięcy do 10 tysięcy lat temu i występował na terenie niemal całej Eurazji. Przystosowany do zimnego klimatu, pokryty długą, gęstą i grubą rudo-brązową sierścią nosorożec włochaty, osiągał dwa metry wysokości, pięć metrów długości, a jego waga wynosiła około 3,5 tony. Te wymarłe zwierzęta żywiły się porostami, trawami i turzycami, rosnących na stepach tundrowych.

" By upewnić się, co do jej wieku, przeprowadziliśmy badanie tkanki nosorożca metodą węgla c14, potwierdzając, że ma ona 14 400 (± 300) lat. Tak więc jeden z ostatnich żyjących na świecie nosorożców włochatych został pożarty przez szczeniaka.

Zsekwencjonowaliśmy jego mitogenom i włączyliśmy go do naszych badań. "

Centre for Palaeogenetics od dawna zajmuje się badaniem nosorożców włochatych. Okazy tego zwierzęcia również zachowały się do naszych czasów dzięki naturalnej mumifikacji. Za sprawą badań naukowcy są w stanie określić, co było przyczyną wyginięcia tych zwierząt.

" Zsekwencjonowano genom nosorożca włochatego! Zespół prowadzony przez Centre for Palaeogenetics wykazał, że przybycie ludzi (30 tysięcy lat temu) do północno-wschodniej Syberii nie doprowadziło do spadku liczby nosorożców włochatych, co sugeruje jako bardziej prawdopodobną przyczynę wymarcia ocieplenie klimatu 14 tysięcy lat temu. "

Jak widać, nasza planeta kryje jeszcze wiele biologicznych tajemnic czekających na rozwiązanie.

Jaki jest Twój ulubiony dinozaur? tyranozaur triceratops diplodok pterodaktyl stegozaur inny

Zobacz też: Odkryto bicie serca w chmurze kosmicznego gazu. Czy w kierunku Ziemi zbliża się prawdziwy Galactus?