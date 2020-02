Sapkowski oficjalnie: „Wiedźmin” nie jest polski ani słowiański

Andrzej Sapkowski to obecnie, obok noblistki Olgi Tokarczuk, najbardziej rozpoznawany na świecie polski pisarz. Saga o wiedźminie przeżywa teraz drugą młodość, głównie dzięki sukcesowi serialu Netfliksa, który przypomniał także o Wiedźminie 3: Dzikim Gonie.

Jacek Piekara napisał nawet, że jego zdaniem to Sapkowski odniósł większy sukces, niż laureatka nagrody Nobla, co wywołało w sieci prawdziwą burzę.

W wywiadzie opublikowanym w czasopiśmie „Książki. Magazyn” Andrzej Sapkowski odniósł się do tego stwierdzenia, odpowiadając na pytanie o podobieństwo sukcesów odniesionych przez twórców.

" Nie widzę żadnej. Oprócz pewnej zbieżności w czasie, rzecz jasna. Nie ma też co zestawiać serialu z Noblem. Nie ta liga. "

Twórca „Wiedźmina” stwierdził ponadto, że dziwi go doszukiwanie się w przygodach Geralta z Rivii polskości i słowiańskości, jako że w jego książkach w żadnym wypadku się nie znajdzie.

Andrzej Sapkowski o „Wiedźminie”: nie jest ani polski, ani słowiański

Pisarz dobitnie wytłumaczył, co myśli o próbach doszukiwania się rodzimych akcentów w jego dziełach:

" Wiedźmin Geralt nosi wprawdzie całkiem „słowiańskie” imię, pobrzmiewają „słowiańskie” nuty w ono- i toponomastyce. Jest leszy i kikimora - ale jest też andersenowska syrenka i Bestia wzięta od Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Wypada raz jeszcze powtórzyć: cykl o wiedźminie to fantasy klasyczna i kanoniczna, słowiańskości w niej, jak rzekł Wokulski Starskiemu, tyle co trucizny w zapałce. "

Sapkowski skomentował także, jakie przełożenie na promocję Polski na arenie międzynarodowej ma zainteresowanie jego książkami.

" Względem zaś postrzegania na Zachodzie to zalecałbym wyzbyć się megalomanii. Na owym Zachodzie nikogo nie interesują polskie podziały na naszych i tamtych. Dostrzeganiem, postrzeganiem i docenianiem pisarzy rządzą tam inne standardy i mechanizmy. Dużo mniej skomplikowane. Wręcz bardzo proste. Powiedziałbym jakie, ale skromność mi nie pozwala. "

Twórca „Wiedźmina” przypomniał także, jaki stosunek ma do adaptacji swojej twórczości w postaci gier komputerowych oraz serialu.

" Piszę od 30 lat z hakiem, a szum medialny wokół mnie wszczyna się za sprawą gry i serialu. Tak to technologie wpływają na status pisarza. Który zresztą dziękować za to technologiom nie zamierza. Ani tym bardziej kłaniać się im. "

Andrzej Sapkowski wyrażał już wcześniej swoją niechęć do gier CD Projekt RED: tłumaczył nawet, że nie wierzył w ich sukces, dlatego też zażyczył sobie stosunkowo niskiej kwoty z góry, zamiast zgodzić się na procent od zysków. CDPR na Wiedźminie zarobił setki milionów złotych, przez co autor postanowił domagać się zmiany zapisów umowy i wypłacenia mu 60 mln zł wynagrodzenia.

O serialu Netfliksa AS wypowiadał się ostrożnie i oszczędnie, przyznając że obliguje go do tego zapis w umowie. Mimo tego, twórcom ekranizacji dotkliwie się dostało.

