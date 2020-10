Słynna pieśń z "Domu z papieru" stanie się hymnem protestów? Powstała jej polska wersja [WIDEO]

Dzięki serialowi "Dom z papieru" pieśń antyfaszystowska "Bella Ciao" zdobyła popularność na całym świecie. Teraz ma szansę stać się hymnem trwających od 22 października 2020 roku w całej Polsce protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano aborcję w przypadku wady płodu za niekonstytucyjną.

"Bella Ciao" po polsku hymnem strajków kobiet?

Hiszpański hit Netfliksa swoją wymową wpisuje się w ducha ostatnich lat - antykapitalistycznego, anarchizującego, prospołecznego oddolnego ruchu, który od jakiegoś czasu narasta w mieszkańcach całego świata. Nic więc dziwnego, że twórcy serialu "Dom z papieru" postanowili wykorzystać słynną partyzancką włoską pieśń z 1942 roku.

Po ogłoszeniu orzeczenia TK ulice Polskich miast zalała fala dziesiątek tysięcy strajkujących obywatelek i obywateli, którzy postanowili pokazać rządowi, co sądzą na temat prób zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. Protestujących do strajków postanowiła zainspirować queerowa kapela podwórkowa Di Libe brent wi a nase Szmate, która stworzyła polską wersję "Bella Ciao" dostosowaną do obecnej sytuacji w naszym kraju. Oto jak prezentuje się "Tortury Ciało".

Nagranie pochodzi z krakowskiego strajku, który miał miejsce 26 października 2020 roku. Materiał cieszy się ogromną popularnością. Obejrzało go ponad 7 tysięcy użytkowników Facebooka. Poniżej prezentujemy cały tekst ballady.

" Pewnego czwartku

polski Trybunał

chciał przejąć moje ciało, twoje ciało, ciało ciało ciało!

Pewnego czwartku

polski Trybunał

wyrzekł nam wojnę w biały dzień.

Więc jeśli nie chcesz

swojemu ciału

powiedzieć ciao, ciało, ciao, ciao, ciało ciao, ciao!

To bierz transparent

jak inne siostry

i bunt swój po ulicy nieś.

Niech płonie nasz gniew

w tysiącach gardeł

co krzyczą dość ofiarom, dość ofiarom, wara od nas wiaro!

Jesteśmy równe

Jesteśmy wolne,

i świat usłyszy naszą pieśń!

Kochana siostro

ty wykrzycz głośno:

je*any rządzie – ciao, TK- ciao, PATRIARCHACIE – ciao!

Kochana siostro

niech jutro niesie

o obalonym rządzie wieść. "

Autorką tekstu jest Łaja Szkło. Pieśń wykonała Maja Luxenberg. Członkinie grupy zachęcają chętnych do pisania wiadomości prywatnych na ich Facebooku w celu uzyskania pliku PDF z tekstem, który można wydrukować i zabrać ze sobą na protest.

"Bella Ciao" - o czym jest oryginalna pieśń?

Utwór powstał w 1942 roku na kanwie pieśni ludowej. Autor tekstu jest anonimowy. Była śpiewana przez partyzantów walczących w czasie II wojny światowej z włoskimi faszystami. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych pieśni antyfaszystowskich na świecie. Poniżej prezentujemy polskie tłumaczenie "Bella Ciao".

" Pewnego ranka, gdy się zbudziłem,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

Pewnego ranka, gdy się zbudziłem,

Spotkałem wroga w kraju mym. Hej, partyzancie, weź mnie ze sobą,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

Hej, partyzancie, weź mnie ze sobą,

Bo czuję powiew śmierci już. A jeśli umrę jako partyzant,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

A jeśli umrę jako partyzant,

Chcę, byś pochował godnie mnie. Pogrzeb mnie w górach, tam hen wysoko,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

Pogrzeb mnie w górach, tam hen wysoko,

Gdzie piękny kwiat kładzie swój cień. Wszyscy, co przejdą i będą patrzeć,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

Wszyscy, co przejdą i będą patrzeć,

Powiedzą: „Jaki piękny kwiat!” „Kwiat ten należy do partyzanta”,

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!

„Kwiat ten należy do partyzanta,

Co życie swe za wolność dał!” "

Czy polska wersja utworu zostanie hymnem strajków kobiet? Przekonamy się na dniach. W środę 28 października odbywa się strajk generalny, polegający na odmówieniu pracy. W piątek 30 października planowany jest protest wszystkich niezadowolonych Polaków, który odbędzie się w Warszawie.

