Ugotował matkę, bo kazała mu iść do pracy. Przerażająca zbrodnia 31-latka [WIDEO]

Coraz częściej mówi się o rodzicach, którzy muszą utrzymywać swoje dzieci do trzydziestki, albo nawet dłużej. Joel i Lisa Guyowie z Knoxville w stanie Tennessee postanowili odmówić swojemu synowi Joelowi Guyowi Juniorowi dalszego łożenia pieniędzy. W zemście mężczyzna zamordował ich z zimną krwią. Za swoją zbrodnię stanął przed sądem.

Zabił rodziców, bo nie chcieli mu dać pieniędzy

Południe Stanów Zjednoczonych wielu osobom może kojarzyć się z horrorem zatytułowanym "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Okazuje się, że w słynnej produkcji Tobe'a Hoopera tkwi ziarno prawdy. Bohater tego artykułu co prawda nie mieszkał w Teksasie, ale dokonał tak przerażającej zbrodni, że nie powstydziłby się jej sam Leatherface.

Do zabójstwa Guyów doszło 26 listopada 2016 roku podczas weekendu Święta Dziękczynienia. Jak podaje Daily Mail, 31-letni mężczyzna stanął przed sądem i odpowiadał za zabójstwo własnych rodziców. Kiedy rodzice 27-letniego wówczas chłopaka nalegali, by znalazł w końcu pracę i sam się utrzymywał, doszło do tragedii. Syn wpadł na pomysł, że zamorduje rodziców, pozbędzie się ich ciał i będzie wygodnie żył z ich polis ubezpieczeniowych wartych pół miliona dolarów.

Wcielił swój plan w życie, który spisał na kartce papieru. Zaczął od ojca, którego zaatakował kuchennym nożem. Do napaści doszło w domowej siłowni. Syn zadał mu 42 rany kłute. Matka była w tym czasie na zakupach. Kiedy wróciła do domu, podzieliła los męża. Zginęła od 31 ciosów ostrym narzędziem. Kolejny punkt planu polegał na poćwiartowaniu zwłok i rozpuszczeniu ich w kwasie. Odrąbaną głowę matki postanowił wcześniej ugotować w garnku, by stała się łatwiejsza do zniszczenia.

Nie przewidział jednak, że ktoś może zauważyć makabryczny czyn. Na miejsce przyjechała policja, która aresztowała mordercę własnych rodziców. Cały dom był we krwi. W kolejnych pokojach znajdywano dowody na popełnienie strasznego morderstwa. Nie tylko narzędzia zbrodni, ale również odrąbane fragmenty ciał rodziców mordercy umieszczone w plastikowych workach. Największym szokiem dla funkcjonariuszy była wcześniej wspomniana głowa matki. Gdy policjanci weszli do domu, znajdowała się w garnku we wciąż wrzącej wodzie.

Niebawem zapadnie wyrok w sprawie tego straszliwego morderstwa. Prawdopodobnie Joel Guy Jr. spędzi resztę życia w więzieniu.

