W kierunku Ziemi pędzi asteroida. Chiny planują misję ochrony przed globalną zagładą

W bliskim otoczeniu Ziemi obserwuje się ponad 17 tysięcy planetoid, w tym ponad 1800 potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Kolejne zderzenie Ziemi z takim obiektem pozostaje więc tylko kwestią czasu.

Chiny planują misję ochrony Ziemi przed globalną zagładą

Asteroidy uderzają w Ziemię regularnie. Często obserwacja obiektów jest utrudniona, zwłaszcza jeśli asteroida krąży między Ziemią a Słońcem. Zdarzają się również przypadki, gdy asteroidy znacznie zbaczają z kursu i mogą stanowić nagłe, realne zagrożenie. Asteroida Bennu, może uderzyć w Ziemię za nieco ponad 100 lat.

Jak podaje NASA, asteroida Bennu, znana także jako (101955) 1999 RQ, między 2175 a 2199 rokiem ma niebezpiecznie blisko minąć się z naszą planetą.

Asteroida Bennu, może uderzyć w Ziemię

Bennu to planetoida należąca do grupy Apolla oraz obiektów NEO i PHA. Została odkryta 11 września 1999 roku w ramach programu LINEAR. To ciało niebieskie okrąża Słońce w ciągu 1 roku i 71 dni w średniej odległości 1,13 au. Nachylenie jej orbity względem ekliptyki to 6,03°, a mimośród jej orbity wynosi 0,2037. Według danych z 2021 roku, w latach 2169–2199 planetoida kilka razy zbliży się do Ziemi. Łączne prawdopodobieństwo jej uderzenia w Ziemię w czasie wszystkich tych zbliżeń wynosi 0,037%.

Z tego powodu Chiny planują wystrzelić w kosmos 23 rakiety Long March 5 i spowodować zmianę kierunku lotu asteroidy oraz przesunięcie jej o prawie 9 000 km.

Plan ratunkowy Chińczyków

Niedawno w czasopiśmie "Icarus" pojawił się artykuł, w którym Naukowcy z Narodowego Centrum Nauki Kosmicznej w Chinach przedstawili swoje obliczenia. Badacze twierdzą, że jeśli 23 rakiety Long March 5 – każda ważąca ok. 900 ton – uderzą jednocześnie w asteroidę Bennu, to zdołają zmienić kurs asteroidy i przesunąć ją o prawie 9 000 km.

Koncepcja Chińczyków nie jest jednak niczym nowym. Pierwszy z pomysłów na ochronę Ziemi pomagał na pomalowaniu obiektu specjalną farbą, która doprowadziłaby do zmian termicznych asteroidy, a co za tym idzie, zmieniłaby kurs rozpędzonej kosmicznej skały.

Kolejny plan nosił, który przedstawiła NASA nazwę Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response - w skrócie HAMMER i zakładał zniszczenie Bennu przy zastosowaniu energii atomowej.

