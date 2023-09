Agnieszka Holland chwali polski rockowy zespół. Utwór pojawił się w jej filmie

Agnieszka Holland ma powody do świętowania. Film „Zielona granica” odniósł sukces na festiwalu w Wenecji. Podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Film Holland zdobył Nagrodę Specjalną Jury. To nie koniec sukcesów. Film został także zaprezentowany podczas Toronto International Film Festival oraz na New York Film Festival.

„Zielona granica” to dramat opowiadający o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Produkcja przedstawia historię opowiedzianą z punktu widzenia uchodźców, polskich aktywistów, a także straży granicznej. W produkcji wystąpili m.in. Maja Ostaszewska, Maciej Stuhr i Tomasz Włosok. Film do polskich kin ma trafić 22 września.

Polski rockowy zespół z uznaniem u Agnieszki Holland

Jeśli chodzi o muzykę to na ścieżce dźwiękowej pojawiła się muzyka polskiego rockowego zespołu Trupa Trupa. Grupa również może być z siebie dumna, ponieważ zachwyt nad zespołem w mediach społecznościowych, wyraziła sama Holland, pisząc:

Trupa Trupa is the best!

Zespół również nie pozostał reżyserce dłużny i odpowiedział jej:

Agnieszka Holland is the best

Trupa Trupa to polski zespół grający alternatywnego rocka. Grupa powstała w Gdańsku w 2010 roku. Formacja nie ogranicza się tylko do rodzimego rynku. Występuje również na międzynarodowej arenie, gdzie z powodzeniem wydaje swoje albumy. Trupa Trupa występował m.in. na Off Festivalu, festiwalu Ars Cameralis, Open’er Festival, Soundrive Festival czy na festiwalu SXWX (South by Southwest) w Teksasie. Zespół kilka dni temu wydał nowy singiel. A 8 stycznia 2024 roku Trupa Trupa po raz drugi będzie miał okazję zagrać koncert w BBC6.

Oglądaj Posłuchajcie najnowszego singla zespołu Trupa Trupa!

