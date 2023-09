Angielski tytuł nowego „Znachora” wzbudza śmiech. „Szklana pułapka” się chowa

Wiadomo, jaki angielski tytuł będzie nosił „Znachor” Netflixa. Jak to bywa z tłumaczeniami, bywają zabawne i czasem niewiele mają wspólnego z oryginalnym tytułem filmu. W przypadku „Znachora” jest podobnie.

Tytuły filmów i ich tłumaczenia bywają zabawne. Nie od dzisiaj kinomaniacy wyśmiewają największe produkcje i tłumaczenia tytułów, które nieco mijają się z tymi oryginalnymi. Niektóre polskie tłumaczenia rozbawiają do łez, jak np. „Die Hard” i „Szklana pułapka”. Jednak działa to też w drugą stronę i właśnie mamy na to dobry przykład. „Znachor” Netflixa doczekał się angielskiej wersji tytułu. Brzmi… ciekawie.

„Znachor” z angielską wersją tytułu

Kilka dni temu do sieci trafił pierwszy zwiastun nowego „Znachora”, który dostępny będzie na Netflixie. Premiera już wkrótce, bo 27 września. Zanim jednak uchylono rąbka tajemnicy i opublikowano w sieci zwiastun, wielu fanów nie była zachwycona produkcją nowego „Znachora”. Byli zdania, że trzecia ekranizacja jest niepotrzebna. Zwłaszcza że po pierwszym „Znachorze”, czyli filmie z 1937 roku przyszedł czas na prawdziwy fenomen. „Znachor” z 1982 roku z Jerzym Bińczyckim w roli głównej do dzisiaj cieszy się wielkim uznaniem i zainteresowaniem, zarówno wśród młodszych jak i starszych.

Negatywne głosy zostały nieco ostudzone, tuż po pojawieniu się zwiastuna. Film z Leszkiem Lichotą w roli głównej zapowiada się naprawdę ciekawie. A jeszcze ciekawiej brzmi angielski tytuł produkcji.

„Znachor” trafi na międzynarodową arenę Netflixa, więc potrzebuje angielskiego tytułu, który brzmi… „Forgotten Love”, czyli „Zapomniana miłość”. Tytuł ten raczej niewiele ma wspólnego ze „Znachorem”, nic więc dziwnego, że internauci już śmieją się z tłumaczenia.

Co o nim sądzicie?

