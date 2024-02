Erotyczna komedia niespodziewanym nr 1 na świecie. Gra tu Sydney Sweeney

Kto by pomyślał, że „Anyone But You”, czyli w polskiej wersji „Tylko nie ty”, w tym tygodniu stanie się najpopularniejszą produkcją tego typu na świecie?

Oglądaj

Już zwiastuny tej komedii romantycznej cieszyły się wysokim zainteresowaniem, lecz wielu jest zdania, że premiera w okresie świątecznym niekoniecznie okazała się trafionym pomysłem. Mogło to mieć negatywny wpływ na początkowy sukces filmu (słabe otwarcie).

Na szczęście później okazało się, że Sydney Sweeney i Glen Powell otrzymali nie tylko pozytywne opinie dziennikarzy, lecz w końcu i pozytywne wyniki. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że w kolejnych tygodniach film zanotował odczuwalny wzrost zainteresowania, a zarobki przekroczyły 70 mln dolarów.

Sydney Sweeney w idealnym związku?

Pomysł jest zaskakująco prosty, lecz wielu widzów dostrzegło w tym masę dobrej zabawy i garść pikantnych żartów, które okazały się wisienką na torcie. „Tylko nie ty” pozwala nam zobaczyć coś, co wielu określiłoby mianem idealnej pary. Niestety prawda jest taka, że Bea i Ben tak naprawdę się nie lubią, a w celu osiągnięcia wspólnej korzyści, podjęli decyzję o tym, żeby udawać… iż są parą.

Wielu ludzi jest dodatkowo zafascynowanych faktem, że w tym tygodniu komedia przerodziła się w najpopularniejszą produkcję tego typu. Warto wspomnieć o tym, że na polskich ekranach kin zawita 1 marca.

Na koniec przypominamy o istnieniu 3 znaków, wskazujących na to, że jesteś dużo bardziej atrakcyjna, niż myślisz. Ponadto pisaliśmy o tym, iż znamy kolejną gwiazdę tegorocznej edycji Jarocin Festiwal.

Źródło: Antyradio/@sonypictures/YouTube

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!