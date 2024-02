Jarocin Festiwal 2024: Wystąpi gwiazda gypsy punk

Jarocin Festiwal 2024 zapowiada się fantastycznie. Poznaliśmy już pierwsze gwiazdy, które wystąpią w lipcu przy Maratońskiej w Jarocinie, teraz czas na kolejnych artystów. Organizatorzy tegorocznego festiwalu nie zapomnieli o fanach gypsy punk, czyli gatunku muzycznego, który łączy tradycyjną muzykę romską z punk rockiem.

Gogol Bordello gwiazdą Jarocin Festiwal 2024!

Gogol Bordello już niedługo porwie do tańca jarocińską publiczność. Punkowa grupa dowodzona przez ukraińskiego frontmana Eugene'a Hütza od 1999 roku wypełnia sceny energią, która mogłaby zasilić całe miasto. Autorzy m.in. hitów „Wunderlast King” czy „Start Wearing Purple” w swojej twórczości wykorzystują skrzypce czy akordeon. Zespół tworzy muzyczny mix gatunków, który jest jednocześnie radosny i pełen głębokich, emocjonalnych warstw. Charakterystyczne dla Gogol Bordello elementy, jak wirujące tańce, energiczne rytmy i melodyjne akordy, sprawiają, że ich koncerty stają się nie tylko wielobarwnym wydarzeniem muzycznym, ale także doświadczeniem pełnym ekspresji wizualnej.

Grupa zagrała koncerty na całym świecie u boku takich zespołów jak System of a Down, Primus czy Dropkick Murphys. Wystąpili w duecie z Reginą Spektor, pojawili się też w filmach takich jak „Wszystko jest iluminacją” Lieva Schreibera czy „Mądrość i seks” w reżyserii Madonny.

Zespół ma na koncie 8 albumów studyjnych, a najnowszy „Solidaritine” wydany po 5 latach przerwy to zdecydowany powrót do punkowych korzeni. „Solidaritine to substancja, która odblokowuje naszą empatię i nasz pełny ludzki potencja. Przypuszczam, że to brat adrenaliny... a przynajmniej rymuje się z nią. Zamień adrenalinę w Solidaritine i do dzieła! Niech to będzie punkowy zastrzyk energii w niespokojnych czasach" – o najnowszym albumie mówi Eugene Hütz.

