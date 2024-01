Przed filmami z Bondem pojawiło się specjalne ostrzeżenie. Są dziś zbyt obraźliwe

Świat obiegają wieści o tym, że filmy o Jamesie Bondzie dostały tzw. „trigger warning”, czyli informację o zawartości, która może być niepokojąca dla odbiorcy. Ludzie zainteresowani wyświetlaniem klasycznych filmów z Jamesem Bondem oraz tzw. „season of classic”, powinni być świadomi ryzyka.

Trzeba uważać na filmy z Bondem?

Jak donosi m.in. The Independent, przestarzały język i stereotypy w „Goldfinger” oraz „You Only Live Twice” przekładają się na konieczność ostrzegania widzów przed czekającym ich „niebezpieczeństwem”. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że w tych produkcjach zdarzają się treści, które mogą być obraźliwe dla dzisiejszych ludzi.

Powrót do starszych filmów i celebrowanie muzycznego talentu Johna Barry’ego to jedno, lecz British Film Institute, czyli Brytyjski Instytut Filmowy zdecydował się na umieszczenie specjalnych ostrzeżeń, które uchronią wszystkich widzów przed nieświadomym zapoznaniem się z treściami klasycznych dzieł, które nie spełniają współczesnych standardów.

The Guardian wspomina choćby o tym, że BFI zdecydowało się zakomunikować ludziom, iż te starsze filmy mają wartość historyczną i kulturową, ale zawarte w nich poglądy w żaden sposób nie są popierane przez Brytyjski Instytut Filmowy. Jest jeszcze wzmianka o obecności stereotypów na tle rasowym. Dziennikarze The Guardian tłumaczą, że Sean Connery w roli Bonda miał okazję podjąć się… udawania Azjaty. Oczywiście dziś taka scena może budzić głęboki niesmak wśród ludzi, więc trzeba ich o tym ostrzec z dużym wyprzedzeniem.

Kiedyś pisaliśmy również o tym, że utwór Queen został usunięty ze składanki, gdyż obecnie jest zbyt kontrowersyjny. Zastanawialiśmy się jeszcze nad tym, jak mieć pewność, że nie jesteśmy zdradzani?

Źródło: Antyradio/The Guardian/The Independent

