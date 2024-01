Rekord Michaela Jacksona pobity przez Taylor Swift

Wygląda na to, że Taylor Swift to prawdziwy fenomen, a jej blask tylko nabiera na sile. Jakiś czas temu pisaliśmy choćby o tym, że Taylor Swift została ogłoszona jako Człowiek Roku magazynu „Time” za rok 2023. Ponadto już parę miesięcy temu wspominaliśmy o jej filmie, który wyglądał na żyłę złota, bo w ekspresowym tempie generował zyski i bił rekordy. Nadszedł czas na przypomnienie o tym fenomenie, gdyż nadal jest wokół tego gorąco.

Taylor Swift nie potrafi się zatrzymać! Pobiła rekord

Media obiegają nagłówki o najbardziej kasowym filmie koncertowym wszech czasów. Chodzi oczywiście o to, że „Taylor Swift: The Eras Tour” wskoczyło na zarobkowy poziom ponad 261 mln dolarów i tym samym faktycznie można tu mówić o najbardziej dochodowym filmie koncertowym.

Nawet produkcja dotycząca Michaela Jacksona nie była w stanie utrzymać swojej pozycji. Chodzi o to, że pokonano rekord „Michael Jackson’s This Is It”. Jak donosi m.in. serwis Billboard, dzieło związane z Michaelem Jacksonem ustanowiło światowy rekord na poziomie 261,2 mln dolarów. Jeżeli natomiast chodzi o „Taylor Swift: The Eras Tour”, będzie to już 261,6 mln dolarów, zatem mamy nowego króla, a może raczej powinniśmy mówić, że królową!

Źródło: Antyradio/Billboard

