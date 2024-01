Tylko trzech chłopców w 2023 roku otrzymało to imię. Dla wielu jest zbyt smutne

Imię to należy do niezwykle rzadkich. W 2023 roku nadano je zaledwie trzem chłopcom. Być może wpływ na to ma fakt, że jest mało popularne, a może decyduje o tym jego znaczenie.

Rodzice, wybierając imię dla dziecka, często mają nie lada wyzwanie. Od dłuższego czasu królują oryginalne imiona, które zyskały sporo fanów. Wielu zwraca też uwagę na znaczenie. Wyróżniono więc najpiękniejsze oraz najsmutniejsze imię. Nic więc dziwnego, że jedne cieszą się większą, a inne mniejszą popularnością. Do tej drugiej grupy zalicza się imię Tristan, które, jak podaje portal parenting.pl w 2023 roku w Polsce otrzymało zaledwie trzech chłopców.

Znaczenie imienia Tristan

Tristan, choć brzmi bardzo ładnie, to nie spotkało się z dużym zainteresowaniem w naszym kraju. Taka kolej rzeczy może wynikać z faktu, że wiele osób uważa je za smutne. Przez wiele lat uważano, że imię to wywodzi się z łacińskiego słowa „tristis”, co oznacza smutny, ponury oraz nieszczęśliwy. Teoria ta może być błędna. Mówi się, że może pochodzić od celtyckiego imienia Drustan, oznaczającego niepokój czy wzburzenie. Uważa się, że na Tristan zostało przekształcone pod wpływem francuskiego słowa „triste”, oznaczającego smutny.

Na temat tego imienia wypowiedziała się Rada Języka Polskiego, do której wpłynął jakiś czas temu list od przyszłej mamy.

Jestem przyszłą mamą, która zastanawia się nad imieniem swojego dziecka. Chciałabym prosić o opinię na temat imienia Tristan, gdyż nie znam nikogo o takim imieniu. Jest to imię (wg mnie) całkiem normalne i nie brzmi obcojęzycznie, a nie chciałabym przy rejestracji w USC mieć niepotrzebnych problemów. - pisała kobieta.

O imieniu Tristan Rada Języka Polskiego wypowiadała się w 2006 r. Poniżej zamieszczam opinię w tej sprawie, sporządzoną przez przewodniczącego Rady, prof. Andrzeja Markowskiego.

Wyrażam opinię, że imię Tristan nie narusza zasad, którymi należy się kierować przy wyborze imienia dla chłopca. Nie jest zdrobnieniem, imieniem nieprzyzwoitym, wskazuje jednoznacznie na płeć dziecka, a jego konotacje literackie są oczywiste i bardzo pozytywne. Proszę tylko pamiętać o tym, że wiąże się ono z romańskim rdzeniem trist- (por. łacińskie tristis, francuskie, włoskie, hiszpańskie triste) znaczącym ‘smutny’, też ‘ciemny, ponury, przykry’ i zapewne imię bohatera utworu średniowiecznego nie było wybrane przypadkowo, jeśli przypomnimy sobie jego dzieje. - w imieniu RJP odpowiedziała dr Katarzyna Kłosińska.

