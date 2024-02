To ona może zastąpić Johnny’ego Deppa w kolejnych „Piratach z Karaibów”

Jak donosi m.in. serwis Joe, plotki głoszą, że amerykańska aktorka Ayo Edebiri może być gwiazdą najnowszych „Piratów z Karaibów”. Najpewniej Disney planuje wielki powrót do popularnej franczyzy, lecz wiele wskazuje na to, że przy okazji postawi na nową obsadę.

Młodsze piratki i szukanie skarbu

Pojawiły się nawet przecieki, iż główną rolę może zagrać Ayo Edebiri. Niektórzy prawdopodobnie znają ją z „The Bear”, a w niedalekiej przyszłości może się okazać, że dziewczyna będzie słynna ze względu na zastąpienie Johnny’ego Deppa.

Warto dodać, że ta 28-letnia aktorka otrzymała już nagrodę Emmy i Złoty Glob. Jeżeli natomiast chodzi o nową odsłonę „Piratów z Karaibów”, to fabuła może się skupiać na tym, iż młodszy zespół bohaterów poszukuje skarbu.

Niewykluczone, że jest to strategia skupiająca się na tym, by trafić do współczesnych, młodszych widzów. Oczywiście wiele osób może w tym momencie stwierdzić, że seria jest bliska sercu przede wszystkim ze względu na Johnny’ego Deppa, a bez niego to już po prostu nie będzie to samo. No chyba, że u boku Edebiri zobaczymy Deppa? Co myślicie?

Źródło: Antyradio/JOE

