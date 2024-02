Uwaga! Dwa duże ogłoszenia na Pol’and’Rock Festival 2024!

Ogłoszono właśnie nowe gwiazdy, które wystąpią na tegorocznym Pol’and’Rock Festival 2024 – jedną z nich jest ska-punkowe Less Than Jake, a drugą rockowe The Warning. Oba zespoły pochodzą z Ameryki Północnej, odpowiednio z USA i z Meksyku. Wpadniecie na lotnisko Czaplinek-Broczyno? Poniżej możecie zapoznać się z ogłoszonymi zespołami.

Less Than Jake dołącza do line-upu 30. Pol’and’Rock Festival

Historia zespołu Less Than Jake jest nie do opisania jedynie poprzez liczbę tras koncertowych czy albumów na koncie. To, co naprawdę wyróżnia tę legendarną ekipę, to niepowtarzalna energia, którą przywożą ze sobą na wszystkie występy. Od małych klubów po ogromne festiwale, od miasteczek w USA po największe sceny świata, ich muzyka zawsze dotyka serc i rozgrzewa dusze. Zespół wystąpi o godzinie 18:00 w czwartek.

Ich najnowsza płyta, „Silver Linings”, to prawdziwa gratka dla fanów, a dla zespołu kolejny kamień milowy w ich bogatej karierze. Wydany przez Pure Noise Records, ten album to manifest pełen energii i radości życia, zawierający odrobinę refleksji nad rzeczywistością.

Chris DeMakes, Roger Lima, Buddy Schaub, Peter "JR" Wasilewski i Matt Yonker (nowy perkusista) – w tym składzie muzycy przekraczają granice gatunków i pokazują, że muzyka może być zarówno źródłem rozrywki, jak i wyjściem do głębszych rozważań. Ich teksty są nie tylko odzwierciedleniem życiowych doświadczeń, ale także oceanem inspiracji i radości dla setek tysięcy fanów na całym świecie.

Uwaga! The Warning na Pol’and’Rock Festival 2024

Energia, która wgniata w fotel, dźwięki, które wstrząsają zmysły – to wszystko będzie można poczuć podczas występu The Warning na 30. Pol’and’Rock Festival! Trzy utalentowane siostry z Monterrey w Meksyku – Daniela "Dany" (gitara, główny wokal, fortepian), Paulina "Pau" (perkusja, wokal, fortepian) i Alejandra "Ale" Villarreal (gitara basowa, fortepian, wokal wspierający) przygotowują się do podbicia Dużej Sceny, przynosząc ze sobą potężne riffy, zaskakujące rytmy i pasjonujące wokale. To będzie prawdziwy ogień!

The Warning podbija serca fanów na całym świecie. Po spektakularnym sukcesie w mediach społecznościowych zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, wydając kolejne przeboje i zdobywając coraz większe uznanie. Ich najnowszy album "ERROR" już zdążył zawładnąć sercami fanów, a teraz przygotowują się do podbicia sceny Pol’and’Rock Festival.

30. Pol'and'Rock Festival – data, miejsce, zespoły

Znany wcześniej jako Przystanek Woodstock, Pol'and'Rock Festival to przede wszystkim wielka muzyczna przygoda, podczas której ożywają ideały oryginalnego Woodstocku'69. Odbywający się w Polsce od 1995 roku festiwal już po raz 30. wyśle w eter dźwięki Pokoju, Miłości i Muzyki!

W dniach 1-3 sierpnia 2024 roku na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno ponownie rozbrzmi muzyka. Ogłoszono już kilka zespołów, które wystąpią na festiwalu – to Motionless In White, CelKilt, Electric Callboy, Myrath oraz Kasia Kowalska. Nie może cię zabraknąć na Najpiękniejszym Festiwalu Świata!

Źródło: Antyradio/Pol’and’Rock Festival

