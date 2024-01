„1670” to olbrzymi sukces Netfliksa. Może zmienić całą ich strategię

Serial „1670” odniósł spektakularny sukces. Opowieść o osobliwym szlachcicu pokochali nie tylko widzowie w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Produkcja zadebiutowała na Netflixie 13 grudnia 2023 roku i od tamtej pory cieszy się olbrzymią popularnością. Zyskał na tym także Netflix, bo według szacunków przyrost liczby abonentów okazał się znacznie wyższy od prognoz. Wielu zastanawia się zatem, czy będzie drugi sezon.

Po sukcesie „1670” odnotowano większą liczbę płacących abonamentów

Z sukcesu polskiego serialu „1670” mogą być dumni nie tylko jego twórcy, ale także platforma Netflix. Jak wynika ze sprawozdania finansowego, w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2023 roku popularna platforma streamingowa Netflix odnotowała wzrost liczby osób płacących abonament o aż 13,1 mln. Ostatni tak duży przyrost zauważono w czasie pandemii, w pierwszym kwartale 2020 roku. 5,1 mln przybyło w ciągu kwartału w samej Europie – obecnie jest to największy rynek tego serwisu. Jednocześnie wyprzedzając USA. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie serial „1670”. Netflix w Europie cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Pod koniec grudnia 2023 roku odnotowano 88,8 mln abonentów. Dla porównania w USA 80,1 mln. W Azji było to 45,3 mln, a w Ameryce Łacińskiej 44,8 mln. W Europie Netflix ma więcej klientów, jednak to rynek w Ameryce stanowi ten bardziej dochodowy. W USA klienci płacili średnio 16,4 dol., a w Europie 10,4 dol. miesięcznie. W Azji było to średnio 7,1 dol, a w przypadku klientów południowoamerykańskich nieco więcej, bo 8,4 dol.

W czwartym kwartale Netflix uzyskał przychód 8,8 mld dol., co przełożyło się na 938 mln dol. zysku netto. Był on niższy niż w trzecim kwartale. Głównie z tego względu, że część abonamentów płaci nadal obniżone stawi. Kto wie, być może ze względu na znaczący wzrost na rynku europejskim, sukces polskiego serialu i obiecująca dynamika wzrostu w Europie może mieć wpływ się na przyszłe strategiczne decyzje władz spółki.

Źródło: Antyradio/Business Insider/Netflix/Investing.com

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!