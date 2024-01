Płatność gotówką za okazaniem dowodu i z limitami. UE pracuje nad przepisami

Coraz więcej osób płaci kartą czy korzysta z BLIK-a. To prosty sposób na transakcje bez potrzeby noszenia przy sobie fizycznej gotówki. Mimo iż zwolenników tradycyjnej gotówki nie brakuje, to stopniowo wprowadzane są ograniczenia dotyczące płacenia banknotami i monetami. Unia Europejska chce mocno ograniczyć limity dotyczące płatności banknotami i bilonem. Według belgijskiego ministra finansów taka praktyka pomogłaby w walce z przestępczością.

Dzięki temu oszuści, przestępczość zorganizowana i terroryści nie będą mieli możliwości legitymizacji swoich dochodów za pośrednictwem systemu finansowego - powiedział cytowany przez next.gazeta.pl Vincent Van Peteghem, belgijski minister finansów.

Unia Europejska chce wprowadzić limity transakcji gotówkowej

W projekcie przewidziano maksymalny limit transakcji gotówkowej na 10 000 euro. Kraje członkowskie będą miały prawo do zaostrzenia tego ograniczenia. Dodatkowo pojawił się pomysł, aby wprowadzić obowiązek sprawdzania tożsamości płatnika. Miałoby to dotyczyć transakcji o wartości 3000 euro i wyższych. Funkcjonowałoby także „zgłaszania podejrzanego zachowania” do odpowiednich organów. Konieczność sporządzania raportów miałaby dotyczyć instytucji finansowych, banków, agencji nieruchomości, podmiotów świadczących usługi zarządzania aktywami, kasyn oraz handlowców.

Szczególną uwagę będą wówczas musieli zwrócić osoby, które handlują towarami luksusowymi, czyli np. metalami szlachetnymi, zegarkami, luksusowymi samochodami, samolotami, jachtami czy dziełami sztuki. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku i pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy. Mówi się o tym, że dla części branż możliwe będzie opóźnienie wymagalności obowiązku dotyczącego sprawdzania tożsamości.

Źródło: Antyradio/Radio Zet/Next.gazeta.pl

