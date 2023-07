Powstanie serial o Maryli Rodowicz! „Opowiedziałam o całym życiu”

Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa polskiej muzyki. Na koncertach artystki pojawiają się nie tylko jej najwierniejsi fani, spotkać tam można i młodszych i starszych przedstawicieli różnych gatunków muzycznych. Co tu dużo mówić, Maryla Rodowicz to po prostu ikona.

Powstanie serial o Maryli Rodowicz. Na jaw wyjdą nieznane fakty

Od kilku dni, w mediach krążą informacje na temat ekranizacji biograficznego serialu o polskiej wokalistce. Za produkcję ma odpowiadać firma Rochstar, dla której będzie to pierwszy serial. Scenariusz natomiast bazować będzie na obszernym, wielogodzinnym, osobistym wywiadzie z gwiazdą. Fani Rodowicz już zacierają ręce i z niecierpliwością wyczekują produkcji, dzięki któremu będą mieli okazję bliżej poznać swoją idolkę.

To było dwa lub trzy lata temu, nagraliśmy bardzo długi wywiad o moim życiu. Wtedy nie chodziło o serial, tylko miało to być wykorzystane w musicalu "Maryla". Ma on powstać i to nie jest na pewno kwestia roku, ale kilku lat. Jedno i drugie. W końcu życie to i wątki osobiste, i kariera. Tych pytań były setki. Opowiedziałam o całym moim życiu, przytoczyłam bardzo dużo ciekawostek i historii. mówiła w rozmowie z Plejadą, Maryla Rodowicz.

Pracę nad serialem w rozmowie z mediami, potwierdziła również Małgorzata Perkowska-Czaja, Managing Director w Rochstar, która zapewniła, że ekipa produkcyjna skupia się na każdym aspekcie tego projektu.

Na ten moment nie wiadomo, kto zagra główną rolę. Sama zainteresowana również jeszcze nie ma swojej faworytki, jednak będzie miała wpływ na wybór aktorki. Również kwestia stacji oraz premiery, która wyemituje program nie jest jeszcze jasna.

Choć na koncie Maryli Rodowicz serial będzie pierwszy, to film dokumentalny na swój temat ma już za sobą. W 2021 roku premierę miał film pt. „Maryla. Tak kochałam”, dzięki któremu fani mogli udać się w krótką muzyczno-filmową podróż przez życie wokalistki.

