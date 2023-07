Uważasz się za „superfana” Metalliki? Możesz wystąpić w ich filmie!

Metallica lubi zaskakiwać. Teraz wpadła na pomysł zrobienia filmu dokumentalnego, w którego produkcję chce zaangażować swoich fanów, oczywiście tych najwierniejszych. Jeśli więc uważasz się za „superfana”, bo takich właśnie Metallica poszukuje, to zespół zachęca do kontaktu. To nie żart!

Jakie wymagania musi spełniać „superfan” Metalliki?

Oczywiście, aby wystąpić w filmie dokumentalnym Metalliki, samo słuchanie zespołu nie wystarczy. Trzeba naprawdę uważać Metallicę za swój ulubiony zespół. A żeby zdobyć szansę na nagrodę główną, należy wypełnić formularz online (link poniżej), który pozwoli muzykom wybrać osobę mocno zakręconą na ich punkcie.

Oto przykładowe pytania, na które trzeba odpowiedzieć:

Gdyby istniał film przedstawiający twoje życie, jaka piosenka Metalliki znalazłaby się na ścieżce dźwiękowej i dlaczego?

Co najbardziej lubisz robić podczas słuchania Metalliki?

Jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłeś podczas słuchania Metalliki?

To nie koniec wysiłku, jaki trzeba włożyć podczas castingu. Muzycy chcą swoich fanów lepiej poznać, dlatego poprosili również o przesłanie zdjęć i filmików, na których fani opowiedzą, dlaczego akurat oni powinni zostać wybrani.

To co, zabieracie się za nagrywanie? Jeśli jesteście zainteresowani, to nie ma na co czekać, kliknijcie w link i niech Metallica o Was usłyszy!

