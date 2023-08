Ten odcinek „Z Archiwum X” oparto na faktach. Pokazano go tylko raz

„Z Archiwum X” zyskało olbrzymią popularność, co przełożyło się na ogromną liczbę fanów. Niektóre odcinki przyprawiały o dreszcze. Jest jednak taki odcinek, być może przez wielu zapomniany lub nigdy nie widziany, którego pokazano zaledwie jeden raz.

Kontrowersyjny odcinek „Z Archiwum X” pokazano tylko raz

W czwartym sezonie kultowego serialu, scenarzystów dość mocno poniosło, zwłaszcza jeśli chodzi o drugi odcinek serii. Drastyczne sceny i wątek kazirodztwa sprawił, że szefostwo stacji Fox zdecydowało tylko o jednej emisji odcinka. Następnie zakazano emisji przez pełne trzy lata.

Odcinek nosi tytuł „Home” i został wyświetlony na antenie Fox 11 października 1996 roku. Scenariusz do niego napisali Glen Morgan i James Wong. Kontrowersyjnym odcinkiem być może chcieli zrobić wielki szum wokół siebie, ponieważ był to ich pierwszy odcinek po przerwie, na którą udali się po drugim sezonie. Udało im się to świetnie. Przy tworzeniu scenariusza, panowie zainspirowali się m.in. historią morderstwa opisanego w dokumencie „Brother’s Keeper” z 1992 roku, który odnosił się do rodziny Wardów i jednym zaskakującym wątkiem ze wspomnień Charliego Chaplina. Aktor, jak opisywał, nocował niegdyś u bardzo nietypowej rodziny, która trzymała pod łóżkiem mężczyznę pozbawionego nóg. Ten poruszał się na rękach i wykonywał sztuczki, kiedy rodzina śpiewała. Dla Chaplina było to jedno z najdziwniejszych wspomnień.

Odcinek mocno podzielił widzów. Jedni byli zachwyceni pomysłem, zachwalali też satyrę. Drudzy natomiast byli zdania, że odcinek jest zbyt brutalny.

O czym opowiada kontrowersyjny odcinek „Z Archiwum X”?

Wszystko dzieje się w Pensylwanii, to tam kobieta rodzi zdeformowane dziecko. Noworodka postanawiają zakopać. Zajmuje się tym trzech, również w podobny sposób zdeformowanych mężczyzn, to bracia Peacock. Po pewnym czasie ciało dziecka zostaje odnalezione podczas meczu w miasteczku. Sprawą zajmują się Dana Scully i Fox Muldera. Jeden z policjantów jest przekonany, że rodzina od dawna dopuszcza się kazirodztwa. Sekcja zwłok dziecka natomiast wykazuje, że zmarło na skutek uduszenia od wdychania ziemi, co oznacza, że zostało zakopane żywcem. W grę wchodzą podejrzenia związku kazirodczego. Nie wiadomo jednak, kim jest kobieta, która je urodziła i jakie ma powiązania z braćmi...

W dalszej części dowiadujemy się, że rodzicami dziecka jest rodzina Peackoków. Śledczy są przekonani, że matka dziecka jest przetrzymywana przez mężczyzn. Robią rozeznanie po ich gospodarstwie, a ci w akcie zemsty włamują się do domu szeryfa i mordują jego wraz z żoną. Śmierć ponosi także policjant, który razem z agentami przyjechał aresztować braci.

Mulder i Scully pod łóżkiem w domu braci znajdują kobietę z amputowanymi wszystkimi kończynami. Okazuje się, że to pani Peacock, która wcale nie zginęła w wypadku, jak wcześniej spekulowano. Od lat rodzi kazirodcze dzieci.

Gdy bracia zorientowali się, że w ich domu znajdują się agenci, rozpoczyna się strzelanina. Dwóch z nich ginie, a najstarszy z braci ucieka i odjeżdża wraz z matką. Agenci podejrzewają, że ich wyjazd jest powiązany z planami założenia nowej rodziny.

Scenarzyści odcinka byli mocno zdziwieni krytyką. Uważali, że wątek wcale nie jest tak straszny, jak się wydaje, a oni sami mają na koncie straszniejsze opisy filmów czy seriali.

Odcinek ponownie pojawił się w telewizji po trzech latach, w 1999 roku. Wyjątkowo wyemitowano go w Halloween, poprzedzając specjalnym ostrzeżeniem o kontrowersjach, jakie zawiera.