„Człowiek wilk” napotkany w dziczy. Budzi postrach wśród Niemców

Teraz artykuł z Bilda przyczynił się do zwiększonego zainteresowania tematem. Czy „człowiek wilk” naprawdę istnieje? Zagraniczne media, a w tym The Telegraph donoszą, że w końcu udało się uchwycić tajemniczą postać na zdjęciu.

Jak to z reguły bywa w przypadku wszystkich niesamowitych opowieści, gdy tylko trafi się zdjęcie, wtedy oczywiście musi być lekko niewyraźne. Dokładnie tak jest i tym razem, a niskiej jakości fotka ukazuje nagiego, brudnego mężczyznę, który wydaje się być skupiony na aktualnym zajęciu, natomiast w jednej ręce trzyma długi kij, może nawet włócznię?

Na samotnika z dziczy trafili turyści

Odkrycia mieli dokonać turyści, Gina Weiss oraz Tobi, którzy trafili na „człowieka wilka” w górach Harz. Niemiecki Bild poprosił wędrowców o komentarz, więc powiedzieli, że tajemnicza postać nie odezwała się choćby jednym słowem.

Wyglądał na brudnego i zachowywał się jak człowiek z epoki kamienia łupanego. Gina Weiss

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że dziennikarze mieli ustalić, iż okoliczni mieszkańcy od lat informują o prymitywnych siedliskach w lesie, a także śladach po ognisku. W opozycji do tych twierdzeń jest przekaz płynący z The Telegraph, ponieważ serwis donosi o człowieku zapewniającym, że to tylko zmyślona bzdura, a zdjęcie w jego ocenie jest żartem.

Mimo wszystko, Daily Mail pisze m.in. o tym, iż w przeszłości ktoś nawet zadzwonił na policję, ponieważ wystraszył się człowieka w futrach, który biega po okolicy. Ciekawe w tym wszystkim wydaje się być również to, czy zmyślanie takich historii i kreowanie legendy o „człowieku wilku” ostatecznie może się komuś opłacić? Intrygująca opowieść przyciągnie dodatkowych turystów? A może wręcz przeciwnie! Ludzie będą mieli obawy przed odwiedzaniem tego pasma górskiego.

