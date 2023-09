Buntownik w futrze. Pies uciekł z domu i wpadł na koncert Metalliki

Udział w koncertach zawsze niesie ze sobą niesamowite emocje i wspomnienia. Ciekawe wspomnienia będą mieli fani Metalliki, którzy w zeszłym tygodniu pojawili się na koncercie na stadionie w SoFi w Inglewood w Los Angeles. Nie tylko mieli okazję bawić się przy brzmieniach legendarnego zespołu, ale też cieszyć się muzyką w towarzystwie czworonożnego fana.

Pies na koncercie Metalliki

Brzmi to jak żart, jednak nim nie jest. Fani obecni na koncercie Metalliki w zeszłym tygodniu na własne oczy mieli okazję przekonać się, że nie tylko ludzie kochają sławny zespół. W pewnym momencie na widowni dosłownie zasiadł piękny owczarek niemiecki. Czworonóg wpadł na koncert i grzecznie w nim uczestniczył. Żadnego buntu, żadnych krzywych akcji. Bunt natomiast pojawił się z chwilą, gdy pies przekroczył próg domu, bowiem, jak później ustalono, pies z niego uciekł.

Pies pojawiający się na koncercie zawsze wzbudza wielkie emocje. Często większe niż sam zespół. Nie inaczej było w tym przypadku. Osoby, które zauważyły biegającego luzem czworonoga, początkowo byli przekonani, że ktoś go porzucił, a to oczywiście spotkało się z ogromnym potępieniem i niezadowoleniem tłumu. Po dłuższym „śledztwie”, w które włączyli się także muzycy Metalliki, tłum biorący udział w wydarzeniu doszedł do wniosku, że psa wcale nie porzucono ani tym bardziej nikt o nim nie zapomniał. Czworonóg po prostu wpadł na koncert.

Jak się już później okazało owczarek niemiecki to suczka o imieniu Storm. Dom, w którym mieszka znajduje się w sąsiedztwie SoFi. Podejrzewamy, że zaciekawiła ją muzyka dochodząca ze stadionu, więc postanowiła sprawdzić, co ciekawe akurat grają, a że grała Metallika, to została na dłużej. Dwunożnym fanom towarzyszyła podczas całego koncertu, później jeszcze udała się z nimi na spacer, a do domu wróciła dopiero następnego dnia. O nietypowym zdarzeniu świat poinformowali nie tylko fani, ale także muzycy Metalliki, którzy w poście na X przypomnieli, że branie pupili na tak głośne wydarzenie nie jest dobrym pomysłem, jednak w tym przypadku to sam pies zdecydował się wybrać na koncert i nie miał zamiaru go opuścić.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner