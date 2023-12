Coma po 4 latach wraca na scenę! To nagroda dla fanów za wykonanie zadania

W 2019 roku fani zespołu Coma otrzymali smutną wiadomość. Zespół zdecydował się na zawieszenie działalności. Decyzję podęli po 21 latach grania. Nie zostawili słuchaczy z niczym i w ramach pożegnania zorganizowali specjalny koncert, podsumowujący dotychczasową działalność zespołu. Już wkrótce fani będą mieli okazję przeżyć to jeszcze raz.

Coma zagra kilka koncertów

Muzycy legendarnej grupy pokazali, że nie rzucają słów na wiatr. Na oficjalnej stronie zespołu na Facebooku 12 października, czyli chwilę przed wyborami w Polsce, pojawił się wpis, a w nim nie tylko zachęcenie do głosowania, ale także pewna obietnica. Muzycy ogłosili, że jeśli frekwencja w wyborach przekroczy 62%, w przyszłym roku zagrają kilka koncertów. Frekwencja wyniosła 74,38% co doprowadziło nie tylko do zmiany rządu, ale także do chwilowej reaktywacji Comy. 11 grudnia Coma ponownie odezwała się za pomocą Facebooka. Artyści podziękowali za odzew na apel i zapowiedzieli, że zgodnie z obietnicą w 2024 roku zagrają około 5 koncertów. Dodatkowo zaznaczyli, że nie jest to reaktywacja, a jedynie wywiązanie się z obietnicy.

W związku z licznymi pytaniami od fanów zespołu COMA. Dziękujemy za entuzjastyczny odzew na nasz apel. Zgodnie z obietnicą przedwyborczą zagramy w drugiej połowie przyszłego 2024 roku, zaznaczam w DRUGIEJ, kilka koncertów, około 5ciu. Nie jest to reaktywacja zespołu, nie mamy planów koncertowych na kolejne lata, nie mamy w planach kolejnych albumów, każdy z nas prowadzi własną odrębną działalność artystyczną. Zespół jako aktywny twórca nie istnieje. Nie zmienia to faktu, że w 2024 będzie miło powspominać, rockowych emocji nie zabraknie. Szczegóły dotyczące wydarzeń od kwietnia 2024. Pozdrowienia i Serdeczności.

