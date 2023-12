Piosenkarka z pokolenia Z błaga o słuchaczy. Nie chce iść do pracy

Konieczność pójścia do pracy to dla wielu ludzi prawdziwy koszmar. Niektórzy próbują za wszelką cenę znaleźć dochodowe zajęcie, które nie będzie wymagało 8-godzinnej pracy, kolejni uciekają się do jeszcze innych sposobów. Pewna piosenkarka postanowiła o pomoc poprosić słuchaczy.

W Internecie nie brakuje historii osób, które postanowiły zarabiać na życie jak najmniejszym kosztem. Wiele osób nie wyobraża sobie codziennej pracy w wyznaczonych godzinach. Niestety rzeczywistość bywa zgoła inna, więc marzyciele często porzucają swoje plany lekkiego życia i każdego dnia stawiają się w pracy.

Piosenkarka prosi o wsparcie słuchaczy

Aby nie dopuścić do takiej sytuacji piosenkarka Zoe Wynns, postanowiła podzielić się ze światem swoimi przemyśleniami i przy okazji zaapelować do słuchaczy, aby ci wsparli ją w pracy artystycznej. Jednym słowem, dziewczyna chce robić karierę i nie iść do pracy na etat. W nagranym filmiku opublikowanym w social mediach zdradziła, że nie wyobraża sobie pracy w godzinach 9-17. Mało tego przyznała, że należy do osób, które przez „zwykłą pracę zostałyby zabite”, ponieważ pracując na etacie, nie robiłaby tego, co kocha.

Wiem, że to zabrzmi, jakbym była rozpuszczona. Wiem, że zabrzmię jak jakaś natchniona artystka, która zwyczajnie nie ma ochoty na ciężką pracę, ale naprawdę nie wierzę, że dałabym radę to robić. Kiedy mam do wykonania trzy niekreatywne zadania w ciągu dnia, zaczynam płakać i wyobrażam sobie robienie przez osiem godzin dziennie przez resztę życia czegoś, czego tak naprawdę nie kocham. Usłyszałam kiedyś w jakimś programie cytat, zgodnie z którym ludzie tacy jak my nie mogą prowadzić normalnego życia. Jeśli spróbujemy, to nas zabije. Szczerze mówiąc, zaliczam się do tej kategorii, bo myślę, że po prostu umrę - tłumaczyła dziewczyna.

Jednocześnie wystosowała do swoich słuchaczy apel. Poprosiła, aby słuchano jej utworów, bo to pozwoli na zarabianie na tym, co faktycznie kocha. Zoe Wynns od dłuższego czasu próbuje podbić sieć. Nie tylko muzyką, ale także postami, w których chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami. Według LinkedIn dziewczyna studiuje na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill. Jej profil na Instagramie obserwuje niecałe 3 tysiące osób, a w komentarzach filmik z przemyśleniami na temat pracy nie zabrakło słów krytyki pod jej adresem.

Źródło: Antyradio/Businessinsider.com.pl/Instagram

