Powtórka z Fest Festival? Kolejny duży polski festiwal może zostać odwołany

Serwis NaTemat zwraca uwagę na pewien niepokojący element imprezy o nazwie I Am Hardstyle, mianowicie czy ona w ogóle się odbędzie? Zanim przejdziemy dalej, warto przypomnieć, że FEST Festival został odwołany i ludzie mogą nawet doświadczać problemów z odzyskaniem pieniędzy za karnety oraz bilety.

W międzyczasie okazało się, że organizator wspomnianego FEST Festival wspominał o swoich problemach z płynnością, a także o samej branży, która zmaga się z kryzysem. Skoro sytuacja jest aż tak nieciekawa, to warto zwrócić uwagę, że środki przelewane w celu wejścia w posiadanie biletów na I Am Hardstyle, trafiają na konto Follow The Step – spółka związana z organizacją FEST Festival.

Jakie są szanse na realizację tegorocznego I Am Hardstyle?

Projekt I Am Hardstyle powraca m.in. w związku z sukcesami z przeszłości. Podobno najnowsze wydarzenie ma się odbyć w sobotę, 23 września 2023 roku w Warszawie, natomiast ludzie powinni oczekiwać najlepszych artystów i wyjątkowego show.

Follow The Step zajmuje się organizowaniem różnych imprez, które oczywiście się odbywają, a uczestniczący w nich ludzie informują o swym zadowoleniu. Mimo tego, trzeba zauważyć, że niektóre z imprez postanowiono przełożyć. W takim razie jak będzie z nadchodzącym I Am Hardstyle? Trudno powiedzieć z całą pewnością.

Na oficjalnym facebookowym profilu imprezy pojawił się wpis z informacją: „Słyszymy i widzimy Wasze pytania dotyczące edycji I AM HARDSTYLE w Polsce oraz trudności, z którymi boryka się nasz polski organizator”. Później można jeszcze przeczytać:

Zespół I AM HARDSTYLE jest nadal ogromnie podekscytowany i zdeterminowany, aby ten koncert odbył się. Współpracujemy blisko z Follow The Step i wkładamy wszelkie możliwe wysiłki, aby zorganizować to wydarzenie. Obecnie pracujemy nad zaangażowaniem dodatkowego organizatora, abyśmy mogli potwierdzić naszą obecność 23 września w hali Torwar.

Co ciekawe, niektóre osoby zainteresowane imprezą, podejmują próby samodzielnej analizy tego, czy faktycznie istnieje szansa na realizację I Am Hardstyle w dniu 23 września 2023 roku. Za przykład może posłużyć fakt, że gdy zapowiedziano obecność Roolera, ktoś zaczął wypytywać tego artystę, czy naprawdę można liczyć na to, iż pojawi się na I Am Hardstyle. Jego odpowiedź? Na udostępnionym zrzucie ekranu widać: „nie sądzę”.

Mamy zatem mało konkretną obietnicę, że organizatorzy „wkładają wszelkie możliwe wysiłki, aby zorganizować to wydarzenie” oraz rosnącą niepewność wśród ludzi. Fakt, że internauci wypytują w komentarzach o wiele aspektów imprezy i zaczynają powątpiewać w jej sukces, paradoksalnie może być kolejnym ciosem, który tylko zmniejszy frekwencję już i tak niepewnego wydarzenia. W tej sprawie najlepiej trzymać rękę na pulsie i obserwować rozwój wydarzeń z odpowiednią dozą ostrożności.

Jak zauważa NaTemat, poszukiwany jest dodatkowy organizator, więc zdecydowano się napisać wiadomość prywatną na fanpage’u I Am Hardstyle. Efekt? Był problem z uzyskaniem odpowiedzi na pozornie proste pytanie, czyli „kto organizuje tegoroczną edycję I Am Hardstyle w Polsce”.

