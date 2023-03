Po serii występów na zeszłorocznych festiwalach, w tym ich pierwszym występie na Glastonbury, koncercie w Fairview Park w Dublinie i trasie koncertowej po Europie wspierającej Arctic Monkeys, Inhaler w 2023 roku ruszy w serię koncertów po kolejnych miastach starego kontynentu. Nie zabraknie również przystanku w Polsce.

Inhaler zagra w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Trasa rozpocznie się na początku października koncertem w Lille i obejmie kolejnych 14 dat promujących nowy album zespołu „Cuts & Bruises”. Inhaler wystąpi 13 października 2023 w Warszawie w klubie Proxima. Bilety trafią do sprzedaży 3 marca 2023 o godzinie 9:30 pod tym linkiem.

17 lutego irlandzki czteroosobowy skład wydał swój drugi album "Cuts & Bruises". Przed premierą udostępnili nowy singiel „Love Will Get You There” wraz z teledyskiem wyreżyserowanym przez Jamesa Ardena. Jest to drugi utwór z „Cuts & Bruises” po letnim festiwalowym hymnie „These Are The Days”.

„Cuts & Bruises” to kontynuacja debiutanckiego albumu Inhaler, „It Won’t Always Be Like This”, który zadebiutował na 1. miejscu zarówno w ich rodzinnej Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii. Wydany w lipcu 2021 roku krążek otrzymał tytuł najszybciej sprzedającego się debiutu nagranego przez zespół w formacie winylowym w tym stuleciu. Inhaler został pierwszą od 13 lat irlandzką grupą, która zamieściła swój pierwszy album na szczytach list sprzedaży.