Znamy pierwsze gwiazdy Jarocin Festiwal 2024! To prawdziwe legendy rocka

Pierwsze gwiazdy Jarocin Festiwal 2024 zostały ogłoszone! Kto zagra? Cóż, można powiedzieć, że miłośnicy dobrej muzyki zdecydowanie zyskali powody do celebrowania. Patronat nad wydarzeniem objęło Antyradio.

W tym kultowym miejscu znów uda się stworzyć niepowtarzalną atmosferę, która podbije serca wielu miłośników rocka. Zjawią się tłumy melomanów z całej Polski i ponownie będą przemierzać ulice niespełna 30-tysięcznego miasta w Wielkopolsce. Przez tych kilka letnich, lipcowych dni… Jarocin stanie się muzyczną stolicą Polski, a w jej sercu króluje najlepsze gitarowe granie!

Jarocin Festiwal 2024 i ogłoszenie artystów

To w Jarocinie narodziła się historia wielu zespołów, a dla muzyków te koncerty mają szczególne, czasem nawet bardzo symboliczne znaczenie. Takim występem na pewno będzie koncert grupy Riverside, która zagra w Jarocinie po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej karierze! W styczniu 2023 roku premierę miał świetnie przyjęty album „ID.Entity”.

Pidżama Porno powstała z inicjatywy Krzysztofa Grabowskiego i Andrzeja Kozakiewicza. Zespół zadebiutował na festiwalach w Jarocinie i Sopocie. Przez ponad 30 lat kariery grupa wydała 8 albumów studyjnych, które wpisały się w kanon polskiej muzyki rockowej. Najnowszy, zatytułowany po prostu „PP”, ukazał się 17 listopada 2023 roku.

Teraz przechodzimy do jednego z najlepiej rozpoznawalnych polskich zespołów na świecie, okrzykniętego mianem polskiego Slayera! Grupa Vader ma bogatą historię i jest ceniona przez potężne grono fanów. Vader występował na wielu prestiżowych festiwalach za granicą, zagrał też m.in. na Stadionie Śląskim przed Metalliką i Slipknotem.

W świecie przestylizowanych, nadprodukowanych i przesadzonych produktów muzycznych styl Cool Kids of Death jest rzadkością. Zespół pracuje nad nowym materiałem, czego efektem jest singiel „Żart”, który ukazał się 17 listopada br. Premiera albumu została zaplanowana na wiosnę 2024 r. W tym samym roku światło dzienne ujrzy też dokument w reż. Piotra Szczepańskiego, obrazujący powrót grupy i związane z tym reakcje fanów.

Przejdźmy do Alians, który powstał w 1990 r. i od początku uznawany był za jeden z filarów najciekawszych wówczas zjawisk w polskiej kulturze. Przełomem w rozwoju kapeli okazał się minialbum „W samo południe”. Zespół od początku grał stylistyczną mieszankę hard core, punk rocka, ska, reggae i folku, jednak to te ostatnie elementy zaczęły być coraz mocniej słyszalne. W końcu kapela rozrosła się do rozmiarów ośmioosobowej orkiestry z akordeonem i sekcją dętą. W informacji prasowej możemy przeczytać, że aktualnie grupa pracuje nad nową płytą.

Jarocin Festiwal to niezwykłe wydarzenie i warto pamiętać również o tym, że oprócz licznych koncertów na dwóch scenach, będą też wydarzenia organizowane przez lokalne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, w tym m.in. spotkania z artystami i Jarocińskie Rytmy Młodych, które zabrzmią w miejscowym amfiteatrze 18 lipca 2024 r.

Patronat nad wydarzeniem objęło Antyradio. Więcej informacji można znaleźć na: www.jarocinfestiwal.pl

Na koniec przypominamy, że informowaliśmy o nowych szczegółach w temacie Mystic Festival 2024. Ponadto można liczyć na wielkie gwiazdy na Finale WOŚP, jako że ogłoszono pierwszych artystów.

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!