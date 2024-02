Kiedy Aerosmith wznowi pożegnalną trasę? Tyler skomentował swój stan zdrowia

Problemy ze zdrowiem w ostatnim czasie dotykają wielu muzyków. Od lat zmaga się z nimi Ozzy Osbourne. Problemy ma też Corey Taylor z zespołu Slipknot oraz Steven Tyler z Aerosmith. We wrześniu 2023 roku legendarny zespół Aerosmith ruszył w pożegnalną trasę koncertową. Nie trwała ona długo, bo po kilku występach Taylor zaczął mieć problemy z głosem. Zespół postanowił zawiesić trasę, a o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Jak się okazało, Steven Taylor doznał poważnego uszkodzenia strun głosowych, co doprowadziło do krwawienia.

Steven Tyler o problemach ze zdrowiem

Teraz wraz z nowym rokiem, wiele osób zastanawia się, kiedy Aerosmith wznowi pożegnalną trasę koncertową. Na to wydarzenie raczej trzeba będzie jeszcze poczekać. Muzycy nie mówią wprost, kiedy to nastąpi, ale ostatnio będąc na gali wręczenia nagród Grammy, Steven Tyler został zapytany tam o swój stan zdrowia. Oto co odpowiedział:

Z moim gardłem jest już lepiej, ale nadal wracam do zdrowia

Na temat samopoczucia amerykańskiego wokalisty, wypowiedziała się także jego córka Mia Tyler, w rozmowie z magazynem „People” zdradziła, że jej ojciec czuje się znacznie lepiej.

Czasami nie powinien się odzywać, więc muszę dosłownie na niego krzyczeć i mówić: „Nie możesz ze mną rozmawiać przez telefon teraz. Piszmy SMS-y”. Nie można go uciszyć. On nie potrafi zamknąć ust - mówiła.

