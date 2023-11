Od pięciu miesięcy śpią pod stadionem. Czekają na koncert ulubionej artystki

Śpią w namiotach i z niecierpliwością czekają na koncert. Świat zna takie przypadki, jednak najbardziej szokujące w tym wszystkim jest to, że fani koczują od kilku miesięcy!

Czego się nie zrobi, by być na koncercie ukochanego idola? Wiele osób chcąc zdobyć bilety śledzi odpowiednie strony i gdy tylko sprzedaż ruszy, natychmiast uderzają do ataku. Bilety na koncerty wielu międzynarodowych gwiazd rozchodzą się więc jak ciepłe bułeczki. Nic dziwnego, że fani obawiają się, czy dla nich coś zostanie.

W przypadku wielkich sław kupno biletu to tylko połowa sukcesu. Trzeba jeszcze dostać się na koncert, a i z tym bywają problemy. Gdy już na koncert się dostaniemy, fajnie jest też mieć dobre miejsce. A to już wymaga wielkiego wysiłku. W przypadku koncertu Taylor Swift, która zdecydowanie jest jedną z największych artystek obecnych czasów, fani koczują przed miejscem wydarzenia nawet kilka miesięcy wcześniej. I nie jest to żart!

Fani śpią w namiotach czekając na koncert

Taylor Swift to artystka, która przyciąga tłumy. Cenią ja także osoby zajmujące się zupełnie innym gatunkiem muzyki. Jest też fenomenem pod względem zarobków. Według szacunków „Forbesa” jej wartość przekracza 1,1 mld dol. Co ciekawe gwiazda tak potężną kwotę zawdzięcza tylko i wyłącznie muzyce, co w tej branży jest rzadko spotykane. Na jej koncerty przychodzą zarówno młodsi, jak i starsi słuchacze, a najwytrwalsi fani Taylor Swift chcąc zająć odpowiednio dobre miejsce na koncercie, zdecydowali się na bardzo szalony pomysł. Otóż od 5 miesięcy śpią w namiotach pod stadionem River Plate w Bueos Aires. Taylor już wkrótce rozpocznie koncerty w Ameryce Łacińskiej. Na stadionie w stolicy Argentyny, pod którym od kilku miesięcy śpią fani, artystka zagra trzy razy od 9 do11 listopada. Już w czerwcu pod stadionem pojawiły się cztery namioty. Śpią w nich na zmianę setki fanów. Namioty nigdy nie są puste, a fani mają w ten sposób pewności, że jako pierwsi przekroczą próg stadionu i pobiegną w stronę sceny.

Wszystko odbywa się w spokojnej atmosferze. Organizatorzy stworzyli nawet specjalny arkusz kalkulacyjny, który zdradza, kto ile czasu spędził w namiocie. To ważne, ponieważ od obecności zależy kolejność wejścia na stadion. Obowiązuje także regulamin. Trzeba mieć ukończone 18 lat i zobowiązać się m.in. do spędzenia co najmniej jednej nocy w namiocie i zaangażowanie się minimum 60 godzin w miesiącu.

Jesteśmy w tym namiocie od pięciu miesięcy. Zwykle mówię tacie, że jestem w parku lub odwiedzam znajomego, który mieszka w pobliżu stadionu – zdradziła 21-letnia fanka, która dzieli spędzanie czasu w namiocie między pracą na pół etatu a studiami.

Jak podaje portal Pitchfork z namiotów w pobliżu stadionu wiele osób nie jest zadowolonych. Taylor Swift: The Eras Tour rozpoczęła się w marcu tego roku. Piosenkarka wystąpi także w Polsce. Jej koncerty zaplanowane są na 1, 2 i 3 sierpnia. Już po niecałych 14 minutach strona z biletami padła.

