Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators w Polsce! [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Gigant rockowej gitary wraca do Polski! Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators wystąpią w Polsce w ramach trasy The River Is Rising – Rest Of The World Tour ’24. Bilety już wkrótce trafią do sprzedaży.

Polscy fani legendarnego gitarzysty będą mieli ponownie możliwość usłyszeć jego muzykę na żywo. Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators w styczniu przyszłego roku ruszają w trasę w ramach The River Is Rising – Rest Of The World Tour ’24. Zaplanowano koncerty w 32 miastach w 21 krajach na całym świecie. Nie zabraknie też Polski, co niezwykle cieszy rodzimych fanów cięższego grania.

To nie pierwszy raz, kiedy Slash i Myles Kennedy oraz The Conspirators pojawiają się w naszym kraju. Po ich występie nie tylko fani byli zachwyceni. Ich muzyczne show doceniały także media.

Artysta wspierany przez Mylesa Kennedy'ego i The Conspirators nie zawiódł. Po raz kolejny udowodnił, że zasługuje na tytuł jednego z najlepszych gitarzystów w historii. – pisał Onet po występie Slasha w Krakowie.

Koncertowa petarda. To hardrockowy pociąg, który mknie przed siebie, nie zważając na żadne przeszkody. – ekscytował się dziennikarz „Gazety Wyborczej” po wizycie Slasha i kolegów w Łodzi.

Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators. Kiedy zagrają w Polsce?

Nic dziwnego, że muzycy zebrali tak wysokie noty. Slash jest przecież żywym rockowym fenomenem, a Myles Kennedy znakomitym wokalistą. Zresztą w żyłach wszystkich muzyków The Conspirators płynie czysty rock’n’roll. Nie mamy więc wątpliwości, że i tym razem publiczność się nie zawiedzie. Wystąpią w katowickim Spodku 16 kwietnia 2024 roku. Bilety trafią do sprzedaży już 20 października, punktualnie o 10 rano. Dostępne będą na eBilet.pl.

Już dzień wcześniej – 19 października o 10.00 – ruszą specjalne Artist Presale oraz Spotify Presale. Szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie Slasha: https://www.slashonline.com/tour/

Fot. Materiały prasowe

Wejściówka na płytę kosztować będzie 349 zł.

Ceny pozostałych biletów:

Loża VIP - 499 złotych

Miejsca siedzące, sektory A - 359 zł

Miejsca siedzące, sektory B - 319 zł

Miejsca siedzące, sektory C - 289 zł

Patronat nad wydarzeniem objęło Antyradio.

Na koncert zaprasza Mystic Coalition, organizator Mystic Festival. To sojusz firm o bogatym doświadczeniu na rynku koncertowym, festiwalowym i wydawniczym. W jego skład wchodzą Knock Out Productions, Mystic Production i B90.

Slash to ikona rocka, wybitny gitarzysta i kompozytor, laureat nagrody Grammy, który sprzedał ponad 100 milionów płyt. Na pytanie o jego miejsce w gitarowym panteonie najlepiej odpowiedział magazyn „Time” – Slash znalazł się tam na drugim miejscu listy największych wirtuozów gitary elektrycznej wszech czasów (Jimi był na pierwszym). Slashowi zawdzięczamy kultowe płyty i riffy największych hitów Guns N’ Roses, od „Sweet Child o' Mine” po „Welcome To The Jungle”, a także znakomite nagrania grup Slash’s Snakepit i Velvet Revolver. Na jego solowym debiucie – zatytułowanym po prostu „Slash” – śpiewali m.in. Ozzy Osbourne, Lemmy, Iggy Pop i Dave Grohl.

Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators grają razem już od ponad dekady. Ich ostatni wspólny album – „4” z 2022 r. – wylądował w Stanach na pierwszym miejscu listy najlepiej sprzedających się płyt hardrockowych, a na całym świecie zebrał znakomite recenzje.

Cały ten album to arcydzieło. Jeśli chcesz wiedzieć, jak brzmi prawdziwy rock’n’roll, odpal go odpowiednio głośno. – sugerował dziennikarz „Metal Insidera”.

Dobrze radził, ale nigdzie te numery nie zabrzmią lepiej niż na koncercie.

