AC/DC zachwyca fanów! Wielki powrót muzycznej legendy

Początkowo na oficjalnej stronie internetowej słynnego zespołu ruszyło tajemnicze odliczanie, lecz w końcu wszystko stało się jasne. Muzycy zrealizują kilkadziesiąt występów, a trasa koncertowa po Europie zacznie się już 17 maja 2024 roku.

AC/DC i europejskie „POWER UP”

Interesuje was zakup biletów na elektryzujące „POWER UP” European Tour? W takim razie zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej AC/DC. Fani zespołu będą mieli motywację do tego, żeby odwiedzić Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Holandię, Austrię, Szwajcarię, Wielką Brytanię, Słowację, Belgię, Francję, Irlandię.

Niektórzy mogą być zawiedzeni, ponieważ w 2024 roku AC/DC nie zaplanowało koncertu w Polsce. Jednak na pocieszenie zawsze można zwrócić uwagę, że będzie sporo imprez w Niemczech, a nie jest to dla nas szczególnie duża podróż.

To nie wszystko, bo kolejną ważną informacją jest fakt, iż przekazano, że miejsce basisty Cliffa Williamsa zajmie Chris Chaney. Na koniec przypominamy o tym, że kultowy Dżem z nowym wokalistą, synem założyciela zespołu, zagra na Jarocin Festiwal 2024. Ponadto informowaliśmy po czym poznać, że tak naprawdę jesteśmy brzydcy.

Źródło: Antyradio/acdc.com

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!