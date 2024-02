Psychotest na inteligencję: znajdziesz 2 jednakowe pizze? Masz tylko 20 sekund

W sieci nie brakuje wszelkiego rodzaju psychotestów czy iluzji optycznych. Wiele z nich ma ujawnić prawdę o nas samych. Oczywiście tego typu zabawy należy brać z przymrużeniem oka. Mimo wszystko cieszą się one dużą popularnością, a spora część internautów przekonuje, że odpowiedzi faktycznie pokrywają się z tym, jacy są w rzeczywistości.

Rozwiąż psychotest – znajdź pizze

Lubisz rozwiązywać testy na inteligencję? Jeśli tak, to mamy dla ciebie coś specjalnego. Test jest prosty, ale wymaga skupienia. Sprawdzi również twoją spostrzegawczość. Taka krótka zagadka to świetny sposób na chwilę relaksu czy zabicie nudy. Jesteś gotowy? Test polega na tym, aby znaleźć dwie takie same pizze. Na pierwszy rzut oka wszystkie wyglądają tak samo, jednak jeśli bliżej się przyjrzysz, zauważysz różnice w rozmieszczeniu składników. Aby nieco utrudnić zadanie, dajemy ci na to 20 sekund. Spójrz na obrazek i wskaż poprawną odpowiedź. Rozwiązanie podaliśmy na końcu artykułu.

Fot. Cernecka Natalja/Shutterstock

Odpowiedź do testu

I jak, udało ci się? Jeśli tak to gratulujemy, a jeśli nie, to nie ma co się załamywać. Pamiętaj, że trening czyni mistrza. Poprawna odpowiedź do tego testu to pizze o numerze 5 oraz 9. Jeśli obrócisz jedną z nich, dostrzeżesz, że układ składników jest taki sam.

