AC/DC zagra z nowym perkusistą na Power Trip. Fani są zdziwieni

Już niedługo, bo październiku, odbędzie się festiwal Power Trip, a fani AC/DC mają powody do radości, ponieważ wystąpi tam ich ulubiony zespół. Jednak warto zwrócić szczególną uwagę na pewną informację.

AC/DC to legenda, więc trudno się dziwić, iż najwięksi muzyczni miłośnicy nie mogli się pohamować z radości, gdy tylko okazało się, że zespół wraca na scenę. Krótko mówiąc, występ AC/DC na Power Trip jest niezwykle ważny, ale… no właśnie, w życiu często pojawia się jakieś „ale”.

Na scenie zabraknie ważnego perkusisty

Świat obiegają wieści o tym, że na scenie zabraknie ważnego perkusisty. O co chodzi? O to, że Phila Rudda nie będzie na tym – swoją drogą pierwszym od siedmiu lat – występie. AC/DC będzie jedną z bardzo ważnych gwiazd festiwalu, lecz na Power Trip zabraknie właśnie Phila Rudda. W związku z tym będzie to pierwszy koncert zespołu od wielu lat, lecz przy okazji również pierwszy z innym perkusistą, Mattem Laugiem.

Zespół przekazał informację, że na potrzeby Power Trip w szeregach grupy pojawi się perkusista Matt Laug, którego można kojarzyć np. z grania z Alice Cooperem i Slashem. Zabrakło jedynie konkretniejszych wyjaśnień, odpowiedzi na to, dlaczego Rudd nie może się pojawić na Power Trip. Impreza została zaplanowana na 6-8 października w Kalifornii i zjawią się tam prawdziwe legendy rocka.

