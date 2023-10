Warto tego posłuchać! To nowy album zespołu z Jaworzna

Prawdziwa gratka dla miłośników muzyki. Wszyscy zainteresowani mogą rzucić okiem na świeżą twórczość grupy, która powstała w Jaworznie w 2006 roku i do tej pory wydała 4 albumy.

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, Animations to polski zespół grający metal progresywny. Wydali do tej pory cztery albumy, a ich debiutancki „Animations” z 2007 roku ma już blisko 340 tysięcy odtworzeń na YouTube. Co ciekawe, to właśnie do tej płyty Animations nawiązują instrumentalnym utworem, który jest na ich najnowszym krążku „Contemporary Guide to Modern Living”.

„My i internet dojrzewaliśmy wspólnie”

To nie koniec nowych wieści o grupie z Jaworzna, bo istotne jest również to, że doszło tam do pewnej zmiany.

„Contemporary Guide to Modern Living” to piąty album Animations. Jest następcą wydanego w 2017 roku „Without The Sun”. Od tamtej pory nastąpiły zmiany w składzie: od 2018 roku Animations funkcjonują jako kwartet, po opuszczeniu zespołu przez Tomka Konopkę – wieloletniego klawiszowca. Kuba Galwas w 2017 roku zastąpił na perkusji Pawła Larysza.

Przy okazji warto jeszcze zaznaczyć, że nowa płyta to 8 autorskich kompozycji, składających się na pierwszy concept album w historii Animations. Ponadto muzycy chętnie wyjaśniają myśl przewodnią wspomnianej płyty:

Chcieliśmy stworzyć swoisty komentarz obecnego świata. Pisany z perspektywy przedstawicieli pokolenia, które w nastoletnim wieku przeżywało cyfrową rewolucję, która na zawsze zmieniła naszą codzienność. My i internet dojrzewaliśmy wspólnie. Poza tym, nie da się tego ukryć, nie jesteśmy już dzieciakami, które niespełna dwadzieścia lat temu zakładały Animations. Na świat patrzymy zupełnie inaczej.

Co natomiast w kwestii całkiem interesującej okładki? Otóż jest to rysunek Maćka Zielińskiego z jego serii Maski. Artysta zaprojektował wcześniej okładki trzech innych albumów zespołu. Na koniec ważna wiadomość dla najbardziej zainteresowanych osób. „Contemporary Guide to Modern Living” dostępna jest w wersjach: CD/Digipack (limitowane 300 sztuk), LP/Biały 180 g winyl (limitowany do 100 sztuk), a do tego dostępna jest także we wszystkich serwisach streamingowych.

