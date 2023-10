Obnażają wszystkie skrywane emocje! Nowa era twórczości polskiego zespołu

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, po wydaniu debiutanckiej płyty i po kilkudziesięciu zagranych koncertach, nadszedł czas na refleksję i poszukiwania nowego kierunku. Owocem czegoś takiego ma być właśnie EP-ka „Prześwit”, czyli 6 nowych utworów utrzymanych w typowym dla The Cassino indie rockowym klimacie – przy okazji poszerzonych o elektroniczne, psychodeliczne brzmienia.

Minęły lata. Czas na kolejny krok

Od premiery debiutanckiej płyty The Cassino pt. „Części” minęły już dwa lata. Kilkadziesiąt koncertów później nadszedł czas na zastanowienie się nad kolejnym krokiem. Lider i wokalista zespołu, Hubert Wiśniewski powiedział:

Zacząłem tworzyć tę EP-kę, wtedy jeszcze mocno nieokreśloną. Szukałem muzycznego kierunku, w którym chciałbym pójść.

Co ciekawe, najlepszym przepisem na dotarcie do celu okazało się pisanie o danym momencie, niepewności, zagubieniu, poszukiwaniach i utracie kontaktu z własnymi uczuciami. To z kolei miało się przełożyć na niepokojącą, psychodeliczną EP-kę, na której wokalista obnaża wszystkie swoje najbardziej skrywane emocje. Twórcy zapewniają jednak, iż muzyka nie jest przytłaczająca, a „Prześwit” to dowód na progres i osiągnięcie przez The Cassino artystycznej dojrzałości. Autorem muzyki i tekstów do wszystkich utworów na EP-ce jest Hubert Wiśniewski.

Niektórzy ludzie mogą być zadowolenie z tego, że nowością są tu aspekty wizualne projektu. Warto dodać, że za poligrafię, wszystkie zdjęcia i teledyski towarzyszące EP-ce odpowiada Mateusz Dziworski. 4 listopada The Cassino wyruszy w trasę po największych polskich miastach, a podczas koncertów będzie można usłyszeć zarówno najnowszy materiał, jak i największe hity zespołu.

